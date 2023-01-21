Как готовится томатная подлива для тефтелей, мяса или спагетти - узнайте в материале УНИАН.

Любое второе блюдо станет только лучше, если его приправить соусом. В супермаркете есть огромный выбор подобных заправок, но зачем их покупать, если можно сделать натуральный соус в домашних условиях. УНИАН подскажет лучшие рецепты к разным блюдам.

Ранее мы говорили о том, как приготовить чесночный соус, который можно использовать вместо сметаны и майонеза.

Маринара - томатный соус к пасте

Классический соус, который часто подают в ресторанах. Вы можете сделать его дома, для приготовления понадобятся:

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помидоры-сливки - 750 гр;

лук репчатый - 1 шт;

чеснок - 4 зубчика;

базилик - 0.5 стакана;

вино красное сухое (или гранатовый/клюквенный сок) - 0,5 стакана;

масло оливковое - 1 ст. л;

уксус бальзамический - 1-2 ч. л;

соль - 0,5 ч. л;

перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Сначала вам нужно налить оливковое масло в сотейник и поставить на средний огонь. Далее - измельчить лук и чеснок, выложить в масло и, помешивая, варить 3-5 минут. Нарезать помидоры кубиком, добавить их в емкость, туда же влить вино (сок), уксус, всыпать соль и перец. Довести соус до кипения, уменьшить огонь, тушить без крышки 20-25 минут до загустения. Финальный штрих - измельченные листья базилика.

Томатная подлива к мясу без муки

Такой вид соуса смело можно использовать, если вам нужно дополнить вкус мясных вторых блюд. Для приготовления подливы нужно найти на кухне:

томатную пасту - 250 мл;

воду - 200 мл;

чеснок - 3 зубчика;

базилик зеленый - 1 пучок;

хмели-сунели - 2 ч. л;

сахар - 2 ч. л;

перец черный свежемолотый - по вкусу;

соль - по вкусу.

Листья базилика снять с веточек, свернуть в трубочку и нарезать ножом на полоски. Чеснок измельчить ножом или через пресс. Разогреть сковороду, на нее выложить томатную пасту. Обжарить ее 1-2 минуты на сильном огне, а затем влить воду. Перемешать массу до однородности, когда она начнет закипать, добавить чеснок, базилик, хмели-сунели, сахар, перец и соль. Перемешать и выпаривать до нужной консистенции. Учтите, что при остывании соус загустеет.

Томатная подлива с мукой для тефтелей

Такой рецепт томатной заправки знают наши мамы и бабушки - он универсален и подходит даже для новичков. Чтобы приготовить соус, вам потребуются:

томатная паста - 60 гр;

мука пшеничная - 2 ст.л;

растительное масло - 1 ст.л;

вода - 400 мл;

репчатый лук - 1 шт;

соль - 0.5 ч.л;

сахар - 1 ч.л;

лавровый лист - 1 шт;

сушеный базилик - 0.5 ч.л;

прованские травы - по вкусу.

Лук очистить, нарезать мелким кубиком, выложить его на разогретую сковороду с маслом. Обжаривать до золотистого цвета, затем добавить томатную пасту и перемешать. Готовить еще 1-2 минуты. Муку развести в воде до состояния кашицы без комочков, влить смесь на сковороду. Помешивая, увеличить нагрев сковороды, добавить сахар, соль, перец и приправы. Положить лавровый лист, уменьшить огонь до среднего, накрыть сковороду крышкой и готовить соус еще 10-15 минут. Затем, не открывая крышку, поставить минимальный нагрев и варить подливу еще 10 минут. Перед подачей лавровый лист лучше достать из соуса.

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