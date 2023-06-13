Шашлычный сезон в самом разгаре, и если вы уже перепробовали уйму разных видов шашлыка и хочется чем-то себя удивить, то стоит попробовать оригинальный маринад для мяса и курятины. Главный ингредиент такого маринада - заварной черный чай.
В необычном маринаде можно приготовить свинину, а также сделать обалденные крылышки.
Как приготовить оригинальный маринад для куриных крыльев
Вот какие ингредиенты нужны для того, чтобы получился отличный куриный шашлык:
- куриные крылья - 10 штук (последний маленький сустав необходимо отрезать);
- около 1,5 л воды;
- 60 граммов листьев черного чая;
- итальянские травы, соль, розмарин - по вкусу;
- 2 зубчика чеснока.
Заварите крепкий чай, процедите заварку и дайте ей остыть. Очищений чеснок нарежьте небольшими пластинками. В остывший чай всыпьте итальянские травы, розмарин, соль и чеснок, все перемешайте и немного оставьте маринад в покое, чтобы он настоялся.
Потом залейте крылышки чайным маринадом. Оставьте курятину мариноваться при комнатной температуре на 2 часа и получите отличный результат - крылья после приготовления будут очень сочными.
Если не хотите есть курятину, можно сделать отличный шашлык из свинины.
Как готовится необычный маринад для свинины
Что понадобится для приготовления свиного шашлыка:
- около 2 кг свинины с жирком;
- приблизительно 2 л воды;
- 70 г листьев черного чай;
- 4 луковицы;
- соль, перец, розмарин - по вкусу.
Закипятите воду и заварите чай. Напиток должен завариться и полностью остыть. Нарежьте мясо небольшими кусками, а лук - достаточно толстыми кольцами. Всыпьте в мясо соль, перец, розмарин (если есть желание - можете добавить и другие специи, которые вам нравятся) и перемешайте все очень тщательно. После этого в мясо нужно добавить лук и еще раз все перемешать.
Остывшую заварку процедите, а потом влейте в мясо. Обратите внимание - заварка обязательно должна покрывать мясо и лук. После этого миску с замаринованным мясом нужно чем-то накрыть и поставить в холодильник, оптимальный срок - на ночь.
Благодаря такому маринаду мясо получится и сочным, и нежным.
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