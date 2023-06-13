Очень необычный "чайный" шашлык можно приготовить, в частности, из куриных крыльев.

Шашлычный сезон в самом разгаре, и если вы уже перепробовали уйму разных видов шашлыка и хочется чем-то себя удивить, то стоит попробовать оригинальный маринад для мяса и курятины. Главный ингредиент такого маринада - заварной черный чай.

В необычном маринаде можно приготовить свинину, а также сделать обалденные крылышки.

Как приготовить оригинальный маринад для куриных крыльев

Вот какие ингредиенты нужны для того, чтобы получился отличный куриный шашлык:

куриные крылья - 10 штук (последний маленький сустав необходимо отрезать);

около 1,5 л воды;

60 граммов листьев черного чая;

итальянские травы, соль, розмарин - по вкусу;

2 зубчика чеснока.

Заварите крепкий чай, процедите заварку и дайте ей остыть. Очищений чеснок нарежьте небольшими пластинками. В остывший чай всыпьте итальянские травы, розмарин, соль и чеснок, все перемешайте и немного оставьте маринад в покое, чтобы он настоялся.

Потом залейте крылышки чайным маринадом. Оставьте курятину мариноваться при комнатной температуре на 2 часа и получите отличный результат - крылья после приготовления будут очень сочными.

Если не хотите есть курятину, можно сделать отличный шашлык из свинины.

Как готовится необычный маринад для свинины

Что понадобится для приготовления свиного шашлыка:

около 2 кг свинины с жирком;

приблизительно 2 л воды;

70 г листьев черного чай;

4 луковицы;

соль, перец, розмарин - по вкусу.

Закипятите воду и заварите чай. Напиток должен завариться и полностью остыть. Нарежьте мясо небольшими кусками, а лук - достаточно толстыми кольцами. Всыпьте в мясо соль, перец, розмарин (если есть желание - можете добавить и другие специи, которые вам нравятся) и перемешайте все очень тщательно. После этого в мясо нужно добавить лук и еще раз все перемешать.

Остывшую заварку процедите, а потом влейте в мясо. Обратите внимание - заварка обязательно должна покрывать мясо и лук. После этого миску с замаринованным мясом нужно чем-то накрыть и поставить в холодильник, оптимальный срок - на ночь.

Благодаря такому маринаду мясо получится и сочным, и нежным.

Ранее УНИАН советовал, как приготовить шашлык в духовке, чтобы он получился не хуже, чем на гриле.

Вас также могут заинтересовать новости: