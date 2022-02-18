Как вкусно приготовить пельмени и какую выбрать начинку - узнайте на УНИАН.

Сегодня отмечается один из самых "вкусных" праздников в году - День пельменей 18 февраля. Доподлинно неизвестно, кто именно учредил эту дату, но ясно одно - пельмени остаются любимым блюдом многих украинцев. УНИАН расскажет, пельмени с каким мясом получаются самыми аппетитными и какие еще бывают рецепты такого блюда.

Классический рецепт пельменей

Говяжий фарш - 300 гр

Свиной фарш - 300 гр

Лук репчатый - 2 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 250 мл

Яйца - 1 шт.

Пшеничная мука - 500 гр

Растительное масло - 15 мл

Фарш выложить в глубокую миску, добавить мелко измельченный лук. Посолить, поперчить и тщательно перемешать. Накрыть крышкой и убрать на 30 минут в холодильник, чтобы мясо стало сочным.

Сделать тесто: налить в глубокую миску теплую воду, яйцо, соль и перемешать. Всыпать 350-400 гр муки, вымесить тесто. Ориентируйтесь на консистенцию - масса должна быть эластичной. Готовое тесто собрать в комок, обернуть полотенцем и убрать в холодильник на 20 минут.

Посыпать стол мукой, выложить тесто, разделить на части, каждую скатать в "колбаску" и нарезать на порционные куски. Раскатать их в лепешки, на каждую выложить порцию фарша, слепить края теста, а потом завернуть их в форме классических пельменей. Варите до готовности и подавайте на стол.

Если налепили слишком много, возьмите плоскую тарелку, посыпьте мукой, выложите на нее оставшиеся пельмени и поставьте в морозилку.

Пельмени с морепродуктами

Кальмар - 500 г

Креветки - 300 г

Лук - 150 г

Масло чесночное - 70 г

Соль - 10 г

Перец - 10 г

Мука - 690 г

Вода - 250 мл

Яйцо - 60 г

Соль - 12 г

В глубокую миску высыпать муку, сделать углубление внутри, вбить яйцо и влить воду. Тщательно перемешать, затем вымесить эластичное тесто, скатать его в комок, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Кальмар и креветки отварить, пропустить через мясорубку вместе с луком, который вы предварительно обжарили на сковороде. Посолить, поперчить, перемешать. Раскатать тесто, вырезать круги для пельменей, выложить начинку и залепить края теста. Варить 10 минут, подавать со сметаной.

Пельмени с сыром на сковороде

Готовые пельмени - 400 гр

Сыр твердый - 80 гр

Вода - 200 мл

Растительное масло - 20 мл

Соль, перец - по вкусу

Специи - по вкусу

Разогреть сковороду с добавлением растительного масла, выложить замороженные пельмени. Обжаривать 2-3 минуты до тех пор, пока не появится золотистая корочка. Влить горячую воду, посолить и добавить специи. Накрыть крышкой, готовить в течение 10 минут, периодически помешивая. Когда пельмени увеличатся в размере, посыпать их тертым сыром и готовить под крышкой еще несколько минут. Подавать к столу, посыпав зеленью.

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