"Любимый рецепт": ресторатор Либкин рассказывает, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой (видео)
Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире показывает и рассказывает, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой.
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Помогает ему известный журналист Соня Кошкина.
Эфир транслируют на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.
«Я знаю минимум 10 способов приготовить мидии. Но, пожалуй, именно этот рецепт – мой любимый», - говорит Савва.
Маэстро отмечал, что пока мидии будут готовиться - ведущие обсудят, как переплыть Босфор и почему японцы считают мидии символом любви.
Эфир проходит в одесском ресторане «Дача».
Подавать блюдо гостям начнут с 12:30.
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