Читайте на УНИАН рецепты печенья на кефире. маргарине и рассоле.

Сложно представить себе теплые праздничные дни и Новый год, на которые не приготовили домашнее печенье. Ароматная хрустящая выпечка наполнит ваш дом особым уютом

Самым простым в приготовлении является песочное печенье на маргарине.

Песочное печенье - рецепт на маргарине

Печенье на маргарине готовится очень просто и из ингредиентов, которые есть у каждого дома. Для приготовления возьмите:

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маргарин - 150 г;

сахар - 150 г;

мука - 350 г;

яйца - 1 шт.;

цедра лимона - 0.5 ч.л.;

разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Яйцо взбиваем с сахаром. Добавляем маргарин комнатной температуры и взбиваем до однородности. Далее добавляем муку, цедру и разрыхлитель. Замешиваем тесто и оставляем его в холодильнике на 20 минут. Когда время пройдет, раскатайте тесто на пласт не толще одного сантиметра. Печенье можно вырезать любой формы, которая вам нравится. Выпекать его нужно около 15 минут при температуре 180 градусов до румяности.

Если хотите получить печенье с шоколадом, то просто добавьте в тесто шоколадные капли, которые не тают.

Печенье на кефире

Печенье песочное на кефире получится очень хрустящее и вкусное. Для его приготовления нам понадобится:

мука - 270 г;

яйца - 1 шт.;

кефир - 100 мл;

сахар - 75 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

сода - 0,5 ч.л.

Смешиваем все ингредиенты, кроме муки и соды. Когда смесь станет однородной, постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Оно будет мягким и эластичным. Раскатываем тесто на пласт толщиной около 1 см. По желанию можно посыпать сахаром с кардамоном или корицей. Далее разрезаем тесто на квадратики или любую другую форму.

Выпекать нужно около 15 минут при температуре 180 градусов.

Печенье на рассоле

Как бы не казалось невероятным, но выпечку можно готовить даже на рассоле. Для этого берем:

рассол - 16 ст. л.;

подсолнечное масло без запаха - 16 ст. л.;

сахар - 16 ст. л.;

мука - 3 стакана;

сода или разрыхлитель - 1 ч. л.

В миске смешиваем все ингредиенты. Должно получиться слегка липкое тесто. Из него формируем примерно 30 небольших шариков. Их нужно макнуть в сахар, приплюснув, и поставить на пергамент.

Готовится выпечка при температуре 175 градусов около 20 минут.

Ранее мы рассказывали как приготовить манное печенье.

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