Если вам захотелось устроить незапланированное чаепитие, а на полочке со сладостями совсем пусто - сделайте простое и очень вкусное манное печенье. Готовится оно без выпечки на сковороде, а в процессе приготовления можно добавить в тесто любые орехи, сухофрукты или любимые пряности. Печенье из манки и кефира можно также готовить на кукурузной крупе - тогда оно получится более нежным и рассыпчатым.
Манное печенье на сковороде с вареньем
Печенье без выпечки по этому рецепту подается с вареньем, поэтому его делают несладким. Если у вас нет варенья, то добавьте в 4 раза больше сахара.
Ингредиенты:
- манка - 100 г;
- мука - 250 г;
- кефир - 100 г;
- яйцо - 1 шт.;
- разрыхлитель для теста - 1 чайн. л.;
- сахар - 50 г;
- сливочное масло - 50 г;
- варенье по вкусу.
Кефир в рецепте можно заменить молоком, а сливочное масло - подсолнечным. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось.
Яйцо взбейте с сахаром с помощью венчика. Добавьте мягкое сливочное масло и влейте кефир, перемешайте до однородности. Всыпьте сначала манку, потом муку и разрыхлитель. Замесите мягкое и густое тесто. Если есть время - оставьте на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.
Затем посыпьте стол мукой и тонко раскатайте тесто. С помощью ножа или формочек для печенья нарежьте пласт теста.
Разогрейте сковороду на сильном огне. Затем выложите печенье. Убавьте огонь до минимального и накройте крышкой. Пеките печенье из манки на сковороде 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовое печенье без выпечки на сковороде подавайте к чаю с любимым вареньем или джемом.