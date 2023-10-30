Манное печенье на сковороде готовится очень просто и без усилий.

Если вам захотелось устроить незапланированное чаепитие, а на полочке со сладостями совсем пусто - сделайте простое и очень вкусное манное печенье. Готовится оно без выпечки на сковороде, а в процессе приготовления можно добавить в тесто любые орехи, сухофрукты или любимые пряности. Печенье из манки и кефира можно также готовить на кукурузной крупе - тогда оно получится более нежным и рассыпчатым.

Манное печенье на сковороде с вареньем

Печенье без выпечки по этому рецепту подается с вареньем, поэтому его делают несладким. Если у вас нет варенья, то добавьте в 4 раза больше сахара.

Ингредиенты:

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манка - 100 г;

мука - 250 г;

кефир - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

разрыхлитель для теста - 1 чайн. л.;

сахар - 50 г;

сливочное масло - 50 г;

варенье по вкусу.

Кефир в рецепте можно заменить молоком, а сливочное масло - подсолнечным. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось.

Яйцо взбейте с сахаром с помощью венчика. Добавьте мягкое сливочное масло и влейте кефир, перемешайте до однородности. Всыпьте сначала манку, потом муку и разрыхлитель. Замесите мягкое и густое тесто. Если есть время - оставьте на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.

Затем посыпьте стол мукой и тонко раскатайте тесто. С помощью ножа или формочек для печенья нарежьте пласт теста.

Разогрейте сковороду на сильном огне. Затем выложите печенье. Убавьте огонь до минимального и накройте крышкой. Пеките печенье из манки на сковороде 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовое печенье без выпечки на сковороде подавайте к чаю с любимым вареньем или джемом.

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