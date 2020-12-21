Такой салатик очень оригинальный на вид, к тому же он безумно вкусный.

Салат "Грибная поляна" – популярный и невероятно вкусный. Он будет отличной альтернативой обычным салатам на Новый год, ведь притягивает взгляды гостей и сам уже создает атмосферу праздника на новогоднем столе.

Салат "Грибная поляна" со свининой

Шампиньоны маринованные - 120 г

Свинина - 200 г

Петрушка - 1 пучок

Сыр твердый - 100 г

Картофель - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Майонез - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Свинину поместить в кастрюлю и залить водой, добавить соль, перец горошком и лавровый лист. Когда закипит, снять пену, убавить огонь и варить мясо до готовности.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдВ отдельной кастрюльке сварить картофель в мундире, а также яйца.

В форму выложить шампиньоны шляпками вниз. Нарезать петрушку, выложить ее слоем на шампиньоны. Яйца натереть на терке, выложить на петрушку и точечно нанести майонез. С помощью ложки аккуратно майонез разровнять.

Натереть на терке картофель, выложить его поверх яиц и немного посолить. Также смазать майонезом. Свинину остудить и нарезать кубиками.

Мясо выложить на картофель, смазать майонезом. Последним слоем натереть твердый сыр.

Форму накрыть блюдом для сервировки салата и перевернуть. Снять форму. Украсить тарелку с салатом зеленью и подать к столу.

Салат "Грибная поляна" с корейской морковью

Маринованные шампиньоны - 170 г

Корейская морковь - 170 г

Картофель - 3-4 шт.

Куриное филе - 200 г

Яйцо - 4 шт.

Твердый сыр - 100 г

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Укроп, зеленый лук, листья салата

Отварить куриное филе в подсоленной воде, а затем нарезать небольшим кубиком.

В глубокую и ровную форму выложить шампиньоны шапочками вниз. Выкладывать их плотно друг к другу.

Укроп и зеленый лук вымыть, стряхнуть лишнюю влагу и мелко нарезать. Обильно посыпать зеленью грибы.

Картофель отварить "в мундире", очистить и натереть на средней терке. Выложить следующим слоем, равномерно распределяя по поверхности.

Посолить по вкусу, затем выложить 1-2 ст. л. майонеза и разровнять.

Выложить корейскую морковь. Поверх выложить куриное филе. Сверху посыпать натертым твердым сыром и смазать майонезом.

Отварить вкрутую яйца, очистить от скорлупы, натереть на мелкой терке. Яйца выложить заключительным слоем. Верх смазать майонезом и оставить салат в форме на несколько часов в прохладном месте, а затем выложить на блюдо.

Выстелить блюдо для подачи листьями салата, затем на него перевернуть форму с салатом. Верх чуточку присыпать измельченным укропом.

Салат "Грибная поляна" с опятами

Куриная грудка (отварная) - 1 шт.

Маринованные опята - 200 г

Огурцы маринованные-2-3 шт.

Морковь (вареная) - 1 шт.

Куриное яйцо (вареное) - 1 шт.

Картофель (отварной) - 2 клубня

Репчатый лук - 1 головка

Поваренная соль - по вкусу

Укроп (свежий) - 1 пучок

Майонез оливковый - по вкусу

Курицу и овощи предварительно отварить в соленой воде до готовности.

Выложить в глубокую миску картофель, распределив основным слоем на дне. Слегка приправить майонезом.

Далее выложить нарезанные мелкими кубиками маринованные огурчики. Затем – нашинкованный кубиками репчатый лук, и немного майонеза.

Выложить нарезанную мелкими кубиками морковь. Смазать майонезом.

Куриную грудинку нарезать произвольными кусочками. Распределить ее обильным слоем поверх морковного слоя. Далее майонезный слой. Затем - легкий слой тертого куриного яйца.

Свежий укроп измельчить ножом. Распределить вокруг яичного слоя кольцом.

Маринованные опята "высадить" на поляну финишным слоем. Можно дополнительно украсить салат по собственному желанию.

Салат "Грибная поляна" с ветчиной

Консервированные шампиньоны-300 г

Ветчина (лучше всего куриная) - 200 г

Твердый сыр - 100 г

Куриные яйца - 4 шт.

Картофель - 200 г

Морковь - 200 г

Зелень - 100 г

Майонез - 380 г

Соль - 1 ч. л.

Отварить в подсоленной воде яйца, картофель и морковь, охладить. Выложить их в глубокую миску первым слоем шапочками вниз.

Читайте такжеИзумительные лакомства на Новый год: лучшие рецепты десертов на празднованиеНарезать мелко зелень. Засыпать ею маринованные шампиньоны и выровнять слой. На слой зелени нанести майонез.

Очистить вареные яйца и нарезать их мелкими кубиками с помощью сеточки. Выложить их в форму и также выровнять слой. Сверху нанести майонез.

Следующим слоем идет сыр, натертый его на крупной терке. Покрыть его майонезом.

Куриную ветчину нарезать мелкими кубиками. Выложить в форму слой ветчины. Сверху покрыть майонезом.

Вареную морковь натереть на крупной терке. Выложить ее поверх ветчины с майонезом. Нанести на морковь майонез.

Далее выложить натертый на крупной терке вареный картофель. Аккуратно утрамбовывать салат. Можно смазать картофель майонезом.

Теперь нужно салат перевернуть, чтобы грибная поляна оказалась сверху. Для этого накрыть форму с салатом плоским блюдом и перевернуть.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН