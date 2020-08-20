Салат из огурцов на зиму: рецепты вкусной закуски
Салат из огурцов на зиму - один из самых популярных видов консервации. Такая закуска отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Рецептов салатов из огурцов на зиму множество. Обычно их готовят острыми, иногда с легким сладковатым вкусом. Чаще всего к огурцам добавляют болгарский перец, помидоры, лук, морковь, чеснок, зелень.
Салат из огурцов "Нежинский"
- Огурцы - 1 кг
- Лук репчатый - 0,5 кг
- Сахар - 0,5 ч.л.
- Перец горошком - 2 шт.
- Соль - 2 ч.л.
- Уксус - 1 ст.л.
- Укроп - 50 г
Небольшие по размеру огурцы следует замочить на ночь в холодной воде.
Затем хорошо вымыть огурцы под проточной водой и нашинковать тонкими полукольцами. Лук очистить и порезать тонкими кольцами.
Читайте такжеАроматный томатный сок: рецепты вкусной заготовки на зиму
Свежий укроп вымыть, мелко нарезать. Перемешать овощи.
Банки тщательно помыть, а крышки ошпарить кипятком.
Положить в каждую банку пару горошин черного перца. Наполнить их салатом, плотно утрамбовывая его ложкой. Всыпать в каждую соль и сахар, добавить уксус. Залить кипятком.
Накрыть банки крышками и оставить на 20 минут. Затем отправить банки в духовку, разогретую до 100°C. Через 5 минут увеличить температуру до 120°C и стерилизовать еще около 10 минут. По окончании открыть дверцу духовки и дать салату остыть. Затем достать банки и закрутить крышками, прилив при необходимости кипяток до самого верха.
Салат из огурцов с помидорами
- Огурцы - 3-4 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Перец болгарский - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Уксус 9% - 1,5 ст. л.
- Сахар - 1 ч. Л.
- Соль - 0,5 ч. Л.
- Растительное масло - 30 мл
Огурцы, морковь и лук почистить. Из болгарского перца удалить семена, срезав крышечки с хвостиками, промыть.
Морковь и огурцы натереть на крупной терке.
Нарезать луковицу мелкими кубиками и пассеровать вместе с морковью в котле, в разогретом масле, около 5 минут.
Залить помидоры кипятком и оставить на 5 минут.
Болгарский перец нарезать мелкими кубиками. Добавить их вместе с огуречной массой в котел на плите. Перемешать все и томить около 5 минут на слабом огне.
Помидоры вынуть из кипятка и очистить от кожуры. Нарезать их ломтиками и высыпать в глубокую емкость. Пюрировать с помощью погружного блендера.
Влить томатную массу в котел, добавить соль, сахар, влить уксус и перемешать.
Томить примерно 20-30 минут на минимальном огне, пока не испарится лишняя жидкость.
Выложить горячий салат в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками с помощью ключа для консервации. Затем перевернуть банки вверх дном и дать остыть.
Другие рецепты, которые могут заинтересовать:
- Как приготовить печеные яблоки: рецепты ароматно-аппетитного десерта
- Вкусные пирожки с яблоками: как приготовить в духовке и на сковороде
- Как приготовить маринованные баклажаны: рецепты пикантной и ароматной закуски
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram