Салат из огурцов на зиму: рецепты вкусной закуски

Овощная заготовка подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Салат из огурцов на зиму - один из самых популярных видов консервации. Такая закуска отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецептов салатов из огурцов на зиму множество. Обычно их готовят острыми, иногда с легким сладковатым вкусом. Чаще всего к огурцам добавляют болгарский перец, помидоры, лук, морковь, чеснок, зелень.

Салат из огурцов "Нежинский"

Огурцы - 1 кг

Лук репчатый - 0,5 кг

Сахар - 0,5 ч.л.

Перец горошком - 2 шт.

Соль - 2 ч.л.

Уксус - 1 ст.л.

Укроп - 50 г

Небольшие по размеру огурцы следует замочить на ночь в холодной воде.

Затем хорошо вымыть огурцы под проточной водой и нашинковать тонкими полукольцами. Лук очистить и порезать тонкими кольцами.

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Свежий укроп вымыть, мелко нарезать. Перемешать овощи.

Банки тщательно помыть, а крышки ошпарить кипятком.

Положить в каждую банку пару горошин черного перца. Наполнить их салатом, плотно утрамбовывая его ложкой. Всыпать в каждую соль и сахар, добавить уксус. Залить кипятком.

Накрыть банки крышками и оставить на 20 минут. Затем отправить банки в духовку, разогретую до 100°C. Через 5 минут увеличить температуру до 120°C и стерилизовать еще около 10 минут. По окончании открыть дверцу духовки и дать салату остыть. Затем достать банки и закрутить крышками, прилив при необходимости кипяток до самого верха.

Салат из огурцов с помидорами

Огурцы - 3-4 шт.

Помидоры - 2 шт.

Перец болгарский - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус 9% - 1,5 ст. л.

Сахар - 1 ч. Л.

Соль - 0,5 ч. Л.

Растительное масло - 30 мл

Огурцы, морковь и лук почистить. Из болгарского перца удалить семена, срезав крышечки с хвостиками, промыть.

Морковь и огурцы натереть на крупной терке.

Нарезать луковицу мелкими кубиками и пассеровать вместе с морковью в котле, в разогретом масле, около 5 минут.

Залить помидоры кипятком и оставить на 5 минут.

Болгарский перец нарезать мелкими кубиками. Добавить их вместе с огуречной массой в котел на плите. Перемешать все и томить около 5 минут на слабом огне.

Помидоры вынуть из кипятка и очистить от кожуры. Нарезать их ломтиками и высыпать в глубокую емкость. Пюрировать с помощью погружного блендера.

Влить томатную массу в котел, добавить соль, сахар, влить уксус и перемешать.

Томить примерно 20-30 минут на минимальном огне, пока не испарится лишняя жидкость.

Выложить горячий салат в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками с помощью ключа для консервации. Затем перевернуть банки вверх дном и дать остыть.

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Автор: УНИАН