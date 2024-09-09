Малосольные огурцы со смородиной любят абсолютно все - вкус у них бесподобный.

Многие хозяйки "закрывают" огурцы на зиму со смородиной, потому что знают - такая закуска точно "улетит" со стола в первую очередь. Огуречную консервацию с листьями смородины едят и взрослые, и дети - УНИАН делится проверенными рецептами.

Огурцы со смородиной без уксуса

Ягоды дадут интересную кислинку во вкусе, поэтому уксус можно не использовать.

Ингредиенты на двухлитровую банку:

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12 огурцов;

10 горошин черного перца;

2 зонтика укропа;

6 зубчиков чеснока;

полкилограмма красной смородины;

1 ч.л семян горчицы;

1 л воды;

1 ст.л сахара;

1 ст.л соли.

Записывайте, как правильно закрыть огурцы со смородиной с красной по этому рецепту.

Огурцы выложить в таз, залить холодной водой и оставить на 3-4 часа. Банки простерилизовать, выложить туда укроп, чеснок, черный перец и 1\3 от общего количества смородины. Потом добавить промытые огурцы, чередуя их с ягодами. В конце добавить семена горчицы и оставшуюся смородину. Залить кипятком, накрыть крышкой, оставить на 10-15 минут. Перелить жидкость в кастрюлю, если ее недостаточно - добавьте воды. Всыпать соль и сахар, довести до кипения так, чтобы все сыпучие ингредиенты растворились. В конце залить готовым маринадом огурцы со смородиной красной, закатать крышками и убрать на хранение.

Консервированные огурцы со смородиной черной

Если закатывать огурцы с черной смородиной правильно, то они способны не только слегка изменить вкус, но и цвет - ягоды "отдают" овощам все свои полезные свойства.

Ингредиенты на полулитровую банку:

6 огурцов;

горсть черной смородины;

0.5 ст.л уксуса 9%;

1 ч.л соли;

0.5 ч.л сахара;

2 зубчика чеснока;

2 листа хрена;

2 зонтика укропа;

2 гвоздички;

1 горошек душистого перца.

200 мл воды.

Записывайте, как делаются огурцы со смородиной на зиму по этому рецепту.

Банки вымыть, простерилизовать, выложить на дно укроп, чеснок, нарезанный дольками. Уложить вымытые огурцы, оставив место для ягод (можно предварительно овощи замочить на 3-4 часа в холодной воде, чтобы они были хрустящими). Всыпать до верха банки ягоды, залить кипятком, накрыть жестяной крышкой и оставить на 10-15 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю, добавить гвоздику, перец, соль и сахар. Довести до кипения, прокипятить 5 минут, потом выключить огонь и влить уксус.

ВАЖНО: если добавить уксус во время кипения воды, то получите пышную пену - она вам не нужна.

Получившимся маринадом необходимо быстро залить огурцы, закатать их крышками и убрать на хранение.

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