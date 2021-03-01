Такая закуска из семги украсит собой любой стол – праздничный или будний.

Засоленная в домашних условиях семга - это всегда очень вкусно. Засолить можно как целое филе рыбы, так и нарезанные кусочки. Поскольку семга довольно жирная, ее сложно пересолить - эта рыба всегда получается вкусной и слабосоленой.

Засолка семги

Семга - 1 кг

Соль - 2 ст. л.

Сахар (или мед) - 1 ст. л.

Если рыба замороженная, то ее лучше размораживать в холодильнике.

Читайте такжеАппетитные куриные отбивные с сыром: как приготовить вкуснейшее мясоЗатем промыть рыбу и разделить вдоль по хребту на две равные части. Удалить кости и позвоночник – в итоге получаем филе семги.

Сахар (или мед) хорошо перемешать с солью, обвалять рыбу с одной стороны. Далее на чистую ткань пересыпать оставшуюся соляную смесь и положить на нее рыбу соленой стороной вверх.

Туго запеленать рыбу в ткани, положить в мисочку и отправить в холодильник на несколько дней. Рыба будет готова как минимум через 2 дня, но чем дольше она будет солиться в холодильнике, тем вкуснее будет. Ежедневно дважды в день надо переворачивать рыбу.

Кроме соли и сахара, по желанию можно добавить кориандр, базилик и черный перец.

Засоленная семга для бутербродов

Семга свежая или замороженная

Соль крупного или среднего помола

Перец душистый горошком

Перец белый свежемолотый

Лавровый лист - 3-4 шт.

Размороженную или свежую семгу очистить от чешуи, внутренностей и промыть. Если рыба с головой, то ее лучше отрезать.

Разрезать рыбу вдоль хребта на две части. С помощью острого тонкого ножа достать хребет и кости – получится два куска рыбного филе на кожице.

На расстеленную на столе пищевую пленку насыпать слой соли. Выложить на нее лавровый лист и перец. Выложить сверху филе семги кожурой вниз, обильно посыпать его солью.

Завернуть рыбу в пленке, чтобы один кусок лежал на другом. Переложить ее в миску и отправить на нижнюю полку холодильника на сутки.

Как пройдет указанное время, достать семгу, убрать лавровый лист и перец. Промыть рыбу от лишней соли. Затем семгу нарезать кусочками и можно использовать для бутербродов.

Соленая семга в масле

Семга - 300 г

Растительное масло (без запаха, можно оливковое) - 100 мл

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Рыбу промыть в воде, срезать с нее кожицу с чешуей и еще раз промыть. Нарезать тонкими ломтиками (так уменьшается время приготовления) или можно засолить целым.

Выложить 3-4 ломтика в стеклянную емкость. Всыпать сверху часть соли и перца. По желанию можно добавить сахар. Таким образом полностью заполнить контейнер, чередуя слои семги и специй.

Залить в емкость масло, чтобы оно полностью покрыло рыбу. Закрутить банку крышкой и поместить на холод примерно на 2-3 дня. При этом ежедневно следует встряхивать содержимое емкости для равномерного просола.

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Автор: УНИАН