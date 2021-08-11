Земляная груша обладает множеством полезных свойств.

В предыдущей статье мы рассказывали, в чем польза топинамбура, кому он рекомендован, а кому противопоказан. Сегодня поделимся небольшой подборкой несложных блюд из земляной груши.

Топинамбур на зиму с морковью и огурцами

топинамбур - 1 кг;

каменная соль - 4 ст.л;

огурцы - 2 шт;

фильтрованная вода - 2 л;

морковь - 2 шт;

лавровый лист - 2 шт;

дубовые листья - 2-3 шт;

корни сельдерея и петрушки;

укроп - 2 зонтика;

перец горошком.

Взять стерилизованные сухие банки. На дно уложить топинамбур, морковь и огурцы, добавить зонтики укропа, петрушку и сельдерей. Вскипятить 2 литра воды, слить в отдельную емкость, затем снова вскипятить и залить овощи в банке.

Повторить процедуру кипячения и слива. Перед финальным добавлением воды всыпать в банку специи. Банки закатать, укутать тканью, оставить на сутки остывать. Хранить в темном прохладном месте.

Повидло из топинамбура

топинамбур - 1 кг;

тыква - 1 кг;

сахар - 1 кг;

лимон - 1 шт.

Читайте такжеАрбуз: польза и вред ягоды, как правильно выбиратьТыкву промыть, разрезать, удалить косточки. Нарезать полосками и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками. Топинамбур промыть, очистить от кожицы, нарезать кубиками. Лимон промыть, разрезать на 4 части, пропустить через мясорубку или комбайн.

Взять кастрюлю, сложить туда пюре лимона, нарезанную тыкву и топинамбур. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на 1 час. Затем поставить массу на огонь, довести до кипения. Варить до желаемого загустения.

Готовое повидло переложить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Консервированный топинамбур

топинамбур - 300 гр;

гвоздика - 3 шт;

перец горошком - 3 шт;

сахар, соль - 1\3 ч.л;

винный уксус белый - 20 мл.

Топинамбур очистить, помыть, нарезать мелкими кусочками. Банку простерилизовать и наполнить земляной грушей. Добавить соль, сахар и специи. Влить винный уксус. Залить содержимое кипятком, закатать крышками. Консервацию укутать тканью до остывания. Хранить в темном прохладном месте.

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Автор: Кристина Кащавцева