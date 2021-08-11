В предыдущей статье мы рассказывали, в чем польза топинамбура, кому он рекомендован, а кому противопоказан. Сегодня поделимся небольшой подборкой несложных блюд из земляной груши.
Топинамбур на зиму с морковью и огурцами
- топинамбур - 1 кг;
- каменная соль - 4 ст.л;
- огурцы - 2 шт;
- фильтрованная вода - 2 л;
- морковь - 2 шт;
- лавровый лист - 2 шт;
- дубовые листья - 2-3 шт;
- корни сельдерея и петрушки;
- укроп - 2 зонтика;
- перец горошком.
Взять стерилизованные сухие банки. На дно уложить топинамбур, морковь и огурцы, добавить зонтики укропа, петрушку и сельдерей. Вскипятить 2 литра воды, слить в отдельную емкость, затем снова вскипятить и залить овощи в банке.
Повторить процедуру кипячения и слива. Перед финальным добавлением воды всыпать в банку специи. Банки закатать, укутать тканью, оставить на сутки остывать. Хранить в темном прохладном месте.
Повидло из топинамбура
- топинамбур - 1 кг;
- тыква - 1 кг;
- сахар - 1 кг;
- лимон - 1 шт.
Читайте такжеАрбуз: польза и вред ягоды, как правильно выбиратьТыкву промыть, разрезать, удалить косточки. Нарезать полосками и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками. Топинамбур промыть, очистить от кожицы, нарезать кубиками. Лимон промыть, разрезать на 4 части, пропустить через мясорубку или комбайн.
Взять кастрюлю, сложить туда пюре лимона, нарезанную тыкву и топинамбур. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на 1 час. Затем поставить массу на огонь, довести до кипения. Варить до желаемого загустения.
Готовое повидло переложить в стерилизованные банки и закатать крышками.
Консервированный топинамбур
- топинамбур - 300 гр;
- гвоздика - 3 шт;
- перец горошком - 3 шт;
- сахар, соль - 1\3 ч.л;
- винный уксус белый - 20 мл.
Топинамбур очистить, помыть, нарезать мелкими кусочками. Банку простерилизовать и наполнить земляной грушей. Добавить соль, сахар и специи. Влить винный уксус. Залить содержимое кипятком, закатать крышками. Консервацию укутать тканью до остывания. Хранить в темном прохладном месте.
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