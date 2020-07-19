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Черная смородина: полезные свойства ягоды и незаменимые рецепты

11:01, 19 июля 2020
Рецепты
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Черная смородина / фото ua.depositphotos.com

В ягодах содержится:

  • витамин А,
  • витамин Е,
  • рутин,
  • витамины B1, B2, B5, B6,
  • аскорбиновая кислота (витамин С),
  • пектины.

Кроме того эти удивительные плоды еще богаты марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.

Не уступают по лечебным свойствам ягодам листья смородины. 

Черная смородина: польза и вред

Читайте такжеПерсики: рецепты персиков на зимуЧерную смородину принимают для повышения иммунитета, здоровья глаз и кишечника. Также она помогает больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с мочевыделительной и нервной системами.

Эти ягоды активируют обмен веществ, повышают остроту зрения и понижают риск возникновения катаракты, устраняют усталость глаз при длительном сидении за компьютером, понижают глазное давление при глаукоме, купируют воспалительные процессы, укрепляют кости и зубы, улучшают память и внимание, устраняют зуд и сухость кожи, ослабляют симптомы псориаза, улучшают пищеварение, восстанавливают кишечную микрофлору, избавляют от запоров, тонизируют организм, оказывают мочегонное действие и выводят лишнюю жидкость из организма, что способствуют устранению отечности, а также минимизируют риск образования злокачественных опухолей.

Максимально выражена польза черной смородины для здоровья при простудных заболеваниях.

Смородина на зиму / фото ua.depositphotos.com

Что касается противопоказаний, то варенье из смородины не стоит употреблять пациентам с диабетом и с ожирением, ведь в джем добавляют существенное количество сахарного песка для того, чтобы он лучше сохранился. Ягоды также нельзя употреблять при:

  • тромбофлебите и предрасположенности к образованию тромбов;
  • гастрите и язвенной болезни (особенно во время обострения);
  • высокой кислотности желудка;
  • гепатите.

Свежеприготовленный сок из плодов не следует пить после перенесения инфаркта или инсульта. Также многократное употребление ягод может повлечь увеличение показателей свертываемости крови в результате содержания в них витамина К.

Черная смородина: полезные рецепты

Существует множество рецептов и заготовок черной смородины на зиму, вот самые распространенные из них.

Смородина с сахаром / фото ua.depositphotos.com

Черная смородина с сахаром

Один из самых простых способов консервации и сохранения урожая черной смородины на зиму.

Ингредиенты:

  • Смородина черная – 1 кг,
  • Сахар – 1-2 кг (в зависимости от условий хранения).

Способ приготовления:

Вымойте ягоды смородины в холодной воде. Тщательно обсушите их. Переберите смородину.

Поместите подготовленную смородину в чашу блендера и добавьте сахар. Взбивайте несколько минут, до получения однородной массы.

Перелейте смесь в миску и оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Каждые 30-60 минут перемешивайте массу, пока сахар полностью не растворится.

Когда сахар растворится, поместите смесь в охлажденные, стерилизованные банки, заполнив банки до горлышка. Добавьте в каждую банку несколько столовых ложек сахара, так чтобы слой сахара полностью покрывал поверхность ягодной массы и получилась так называемая сахарная пробка.

Прикройте банки стерилизованными пластмассовыми или металлическими крышками и поместите в холодильник или затемненное прохладное помещение для хранения.

Смородина варенье / фото ua.depositphotos.com

Варенье из черной смородины

Еще один популярный способ заготовить ценную ягоду на зиму.

Ингредиенты:

  • Смородина – 2 кг,
  • Сахара – 1 кг.

Способ приготовления:

Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов.

Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

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