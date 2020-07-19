Черная смородина: полезные свойства ягоды и незаменимые рецепты
Черная смородина – не только очень вкусная, но и полезная ягода. Ее употребляют как в кулинарии, так и в медицине.
В ягодах содержится:
- витамин А,
- витамин Е,
- рутин,
- витамины B1, B2, B5, B6,
- аскорбиновая кислота (витамин С),
- пектины.
Кроме того эти удивительные плоды еще богаты марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.
Не уступают по лечебным свойствам ягодам листья смородины.
Черная смородина: польза и вред
Читайте такжеПерсики: рецепты персиков на зимуЧерную смородину принимают для повышения иммунитета, здоровья глаз и кишечника. Также она помогает больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с мочевыделительной и нервной системами.
Эти ягоды активируют обмен веществ, повышают остроту зрения и понижают риск возникновения катаракты, устраняют усталость глаз при длительном сидении за компьютером, понижают глазное давление при глаукоме, купируют воспалительные процессы, укрепляют кости и зубы, улучшают память и внимание, устраняют зуд и сухость кожи, ослабляют симптомы псориаза, улучшают пищеварение, восстанавливают кишечную микрофлору, избавляют от запоров, тонизируют организм, оказывают мочегонное действие и выводят лишнюю жидкость из организма, что способствуют устранению отечности, а также минимизируют риск образования злокачественных опухолей.
Максимально выражена польза черной смородины для здоровья при простудных заболеваниях.
Что касается противопоказаний, то варенье из смородины не стоит употреблять пациентам с диабетом и с ожирением, ведь в джем добавляют существенное количество сахарного песка для того, чтобы он лучше сохранился. Ягоды также нельзя употреблять при:
- тромбофлебите и предрасположенности к образованию тромбов;
- гастрите и язвенной болезни (особенно во время обострения);
- высокой кислотности желудка;
- гепатите.
Свежеприготовленный сок из плодов не следует пить после перенесения инфаркта или инсульта. Также многократное употребление ягод может повлечь увеличение показателей свертываемости крови в результате содержания в них витамина К.
Черная смородина: полезные рецепты
Существует множество рецептов и заготовок черной смородины на зиму, вот самые распространенные из них.
Черная смородина с сахаром
Один из самых простых способов консервации и сохранения урожая черной смородины на зиму.
Ингредиенты:
- Смородина черная – 1 кг,
- Сахар – 1-2 кг (в зависимости от условий хранения).
Способ приготовления:
Вымойте ягоды смородины в холодной воде. Тщательно обсушите их. Переберите смородину.
Поместите подготовленную смородину в чашу блендера и добавьте сахар. Взбивайте несколько минут, до получения однородной массы.
Перелейте смесь в миску и оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Каждые 30-60 минут перемешивайте массу, пока сахар полностью не растворится.
Когда сахар растворится, поместите смесь в охлажденные, стерилизованные банки, заполнив банки до горлышка. Добавьте в каждую банку несколько столовых ложек сахара, так чтобы слой сахара полностью покрывал поверхность ягодной массы и получилась так называемая сахарная пробка.
Прикройте банки стерилизованными пластмассовыми или металлическими крышками и поместите в холодильник или затемненное прохладное помещение для хранения.
Варенье из черной смородины
Еще один популярный способ заготовить ценную ягоду на зиму.
Ингредиенты:
- Смородина – 2 кг,
- Сахара – 1 кг.
Способ приготовления:
Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов.
Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
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