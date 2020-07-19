Черная смородина: полезные свойства ягоды и незаменимые рецепты

Информация о ягоде, из которой одновременно получается вкусный десерт и отличное средство для профилактики различных заболеваний.

Черная смородина – не только очень вкусная, но и полезная ягода. Ее употребляют как в кулинарии, так и в медицине.

В ягодах содержится:

витамин А,

витамин Е,

рутин,

витамины B1, B2, B5, B6,

аскорбиновая кислота (витамин С),

пектины.

Кроме того эти удивительные плоды еще богаты марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.

Не уступают по лечебным свойствам ягодам листья смородины.

Черная смородина: польза и вред

Читайте такжеПерсики: рецепты персиков на зимуЧерную смородину принимают для повышения иммунитета, здоровья глаз и кишечника. Также она помогает больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с мочевыделительной и нервной системами.

Эти ягоды активируют обмен веществ, повышают остроту зрения и понижают риск возникновения катаракты, устраняют усталость глаз при длительном сидении за компьютером, понижают глазное давление при глаукоме, купируют воспалительные процессы, укрепляют кости и зубы, улучшают память и внимание, устраняют зуд и сухость кожи, ослабляют симптомы псориаза, улучшают пищеварение, восстанавливают кишечную микрофлору, избавляют от запоров, тонизируют организм, оказывают мочегонное действие и выводят лишнюю жидкость из организма, что способствуют устранению отечности, а также минимизируют риск образования злокачественных опухолей.

Максимально выражена польза черной смородины для здоровья при простудных заболеваниях.

Что касается противопоказаний, то варенье из смородины не стоит употреблять пациентам с диабетом и с ожирением, ведь в джем добавляют существенное количество сахарного песка для того, чтобы он лучше сохранился. Ягоды также нельзя употреблять при:

тромбофлебите и предрасположенности к образованию тромбов;

гастрите и язвенной болезни (особенно во время обострения);

высокой кислотности желудка;

гепатите.

Свежеприготовленный сок из плодов не следует пить после перенесения инфаркта или инсульта. Также многократное употребление ягод может повлечь увеличение показателей свертываемости крови в результате содержания в них витамина К.

Черная смородина: полезные рецепты

Существует множество рецептов и заготовок черной смородины на зиму, вот самые распространенные из них.

Черная смородина с сахаром

Один из самых простых способов консервации и сохранения урожая черной смородины на зиму.

Ингредиенты:

Смородина черная – 1 кг,

Сахар – 1-2 кг (в зависимости от условий хранения).

Способ приготовления:

Вымойте ягоды смородины в холодной воде. Тщательно обсушите их. Переберите смородину.

Поместите подготовленную смородину в чашу блендера и добавьте сахар. Взбивайте несколько минут, до получения однородной массы.

Перелейте смесь в миску и оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Каждые 30-60 минут перемешивайте массу, пока сахар полностью не растворится.

Когда сахар растворится, поместите смесь в охлажденные, стерилизованные банки, заполнив банки до горлышка. Добавьте в каждую банку несколько столовых ложек сахара, так чтобы слой сахара полностью покрывал поверхность ягодной массы и получилась так называемая сахарная пробка.

Прикройте банки стерилизованными пластмассовыми или металлическими крышками и поместите в холодильник или затемненное прохладное помещение для хранения.

Варенье из черной смородины

Еще один популярный способ заготовить ценную ягоду на зиму.

Ингредиенты:

Смородина – 2 кг,

Сахара – 1 кг.

Способ приготовления:

Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов.

Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

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