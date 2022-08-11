Спелые груши - отличная основа для варенья. Заготовки на зиму из этих фруктов готовят в августе. Для варенья лучше использовать полутвердые плоды средней сладости. Мягкие груши можно использовать в том случае, если хотите сделать варенье консистенции джема или повидла.
- Грушевое варенье дольками с маком
- Грушевое варенье пятиминутка
- Грушевое варенье с лимоном
- Грушевый джем с желатином
Грушевое варенье дольками с маком
- Груши - 1 кг.
- Сахар - 200-300 г.
- Мак сухой - 2 ст.л.
- Лимон - 1 шт.
- Кардамон, ванилин, корица и другие специи по вкусу.
Груши вымыть, нарезать дольками и очистить от семечек. Кожуру можно не очищать, если она мягкая. Из лимона выдавить сок. Груши залить лимонным соком и засыпать сахаром. Оставить на 90 минут при комнатной температуре, чтобы фрукты пустили сок и сахар растаял. Периодически помешивать смесь.
Груши в собственном соку поставить на небольшой огонь сразу после закипания добавить в варенье мак. В зависимости от твердости груш варить варенье 20-40 минут, снимая пенку. В конце варки по желанию добавить специи. Разложить готовое варенье в стерилизованные банки.
Грушевое варенье пятиминутка
- Груши твердые - 1 кг.
- Сахар - 800 г.
- Вода - 200 мл.
Груши вымыть, удалить сердцевины и нарезать небольшими дольками. В кастрюлю вылить воду и всыпать сахар. Поставить на огонь и нагревать, пока сахар не растворится. Залить фрукты сиропом и оставить в холодильнике на 4 часа.
Груши в сиропе поставить на средний огонь и довести до кипения. После закипания варить 5 минут. Затем снять с огня и поставить варенье на 12 часов в холодильник. Повторите варку и остывание ещё 2 раза. После последней варки разложите горячее варенье в стерилизованные банки.
Грушевое варенье с лимоном
- Груши - 1 кг.
- Лимоны - 2 шт.
- Сахар - 1 кг.
- Вода - 200 мл.
Груши нарезать тонкими дольками. Кожуру очищать не нужно. Переложить груши в кастрюлю, добавить воду и сахар. Варить 25 минут на небольшом огне. Затем полностью остудить варенье, вернуть на огонь, снова варить 25 минут и еще раз остудить.
Лимоны нарезать небольшими кусочками. В остывшее после второй варки варенье добавить лимоны. Варить смесь ещё 10 минут. Готовое варенье разложить в стерилизованные банки.
Грушевый джем с желатином
- Груша - 1 кг.
- Сахар - 450 г.
- Желатин сухой - 20 г.
- Вода (для желатина) - 70 мл.
- Вода (для варки груш) - 100 мл.
- Лимон - 0.5 шт.
Груши очистить от семян и кожуры, мелко нарезать. Залить водой и варить на небольшом огне 25 минут. Затем измельчить грушу в пюре блендером.
С половины лимона снять цедру теркой и выжать сок. Желатин замочить в холодной воде и оставить для набухания на 10-15 минут. В грушевое пюре выложить сахар, цедру и сок лимона. Варить на маленьком огне 10 минут. Затем выложить желатин. Перемешать джем, пока желатин не растворится, и выключить огонь. Выложить джем в стерилизованные банки и хранить в прохладном месте.