Грушевое варенье - идеальная начинка для пирожных и блинов, а также самостоятельный десерт к чаю.

Спелые груши - отличная основа для варенья. Заготовки на зиму из этих фруктов готовят в августе. Для варенья лучше использовать полутвердые плоды средней сладости. Мягкие груши можно использовать в том случае, если хотите сделать варенье консистенции джема или повидла.

Грушевое варенье дольками с маком

Груши - 1 кг.

Сахар - 200-300 г.

Мак сухой - 2 ст.л.

Лимон - 1 шт.

Кардамон, ванилин, корица и другие специи по вкусу.

Груши вымыть, нарезать дольками и очистить от семечек. Кожуру можно не очищать, если она мягкая. Из лимона выдавить сок. Груши залить лимонным соком и засыпать сахаром. Оставить на 90 минут при комнатной температуре, чтобы фрукты пустили сок и сахар растаял. Периодически помешивать смесь.

Груши в собственном соку поставить на небольшой огонь сразу после закипания добавить в варенье мак. В зависимости от твердости груш варить варенье 20-40 минут, снимая пенку. В конце варки по желанию добавить специи. Разложить готовое варенье в стерилизованные банки.

Грушевое варенье пятиминутка

Груши твердые - 1 кг.

Сахар - 800 г.

Вода - 200 мл.

Груши вымыть, удалить сердцевины и нарезать небольшими дольками. В кастрюлю вылить воду и всыпать сахар. Поставить на огонь и нагревать, пока сахар не растворится. Залить фрукты сиропом и оставить в холодильнике на 4 часа.

Груши в сиропе поставить на средний огонь и довести до кипения. После закипания варить 5 минут. Затем снять с огня и поставить варенье на 12 часов в холодильник. Повторите варку и остывание ещё 2 раза. После последней варки разложите горячее варенье в стерилизованные банки.

Грушевое варенье с лимоном

Груши - 1 кг.

Лимоны - 2 шт.

Сахар - 1 кг.

Вода - 200 мл.

Груши нарезать тонкими дольками. Кожуру очищать не нужно. Переложить груши в кастрюлю, добавить воду и сахар. Варить 25 минут на небольшом огне. Затем полностью остудить варенье, вернуть на огонь, снова варить 25 минут и еще раз остудить.

Лимоны нарезать небольшими кусочками. В остывшее после второй варки варенье добавить лимоны. Варить смесь ещё 10 минут. Готовое варенье разложить в стерилизованные банки.

Грушевый джем с желатином

Груша - 1 кг.

Сахар - 450 г.

Желатин сухой - 20 г.

Вода (для желатина) - 70 мл.

Вода (для варки груш) - 100 мл.

Лимон - 0.5 шт.

Груши очистить от семян и кожуры, мелко нарезать. Залить водой и варить на небольшом огне 25 минут. Затем измельчить грушу в пюре блендером.

С половины лимона снять цедру теркой и выжать сок. Желатин замочить в холодной воде и оставить для набухания на 10-15 минут. В грушевое пюре выложить сахар, цедру и сок лимона. Варить на маленьком огне 10 минут. Затем выложить желатин. Перемешать джем, пока желатин не растворится, и выключить огонь. Выложить джем в стерилизованные банки и хранить в прохладном месте.

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