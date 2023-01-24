Тарталетки стали уже привычной закуской на каждом столе. Читайте на УНИАН самые вкусные и простые варианты начинок, которые легко покоряют сердца.

Тарталетки - это закуска с французскими корнями. Она представляет собой корзинки с фигурными краями, которые выпекаются из песочного теста. Иногда их изготавливают сладкими или солеными. Во Франции эти корзинки использовали для десертов, а вот в наших краях они стали идеальным вариантом для соленых закусок. Ниже можно ознакомиться с самыми популярными начинками.

Ранее мы рассказывали, какие острые рецепты блюд можно приготовить для гостей или на семейный ужин.

Начинка для тарталеток с крабовыми палочками

Это отличный вариант, как из доступных продуктов приготовить закуски с необычным вкусом.

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Вам понадобятся:

авокадо - 200 г;

крабовые палочки - 6 шт;

майонез - 1 ст. л;

тарталетки - 16 шт;

консервированная кукуруза - 70 г;

петрушка - 3 веточки;

соль, перец.

Крабовые палочки нарезаем мелким кубиком. Очищаем авокадо: режем пополам, убираем косточку, а мякоть достаем столовой ложкой, ведя ее как можно ближе к кожуре. Авокадо также нарезаем небольшим кубиком. Петрушку мелко нарезаем, затем смешиваем вместе со всеми ингредиентами. При необходимости солим и перчим. Помещаем начинку в тарталетки и наслаждаемся вкуснейшим блюдом.

Начинка для тарталеток с печенью трески и плавленым сыром

Очень важно подобрать качественные продукты. Невкусные плавленый сыр испортит все впечатление от блюда. Нам понадобятся:

плавленый сыр - 1 шт;

печень трески без масла - 1 упаковка;

маленькие тарталетки - 16 шт.;

огурец;

соль, перец.

Печень разминаем вилкой и натираем туда сыр. Перемешиваем начинку до однородности, при необходимости солим и перчим. Фаршируем тарталетки печеночно-сырной массой и украшаем тонким ломтиком огурца. Он придаст закуске освежающие нотки.

Начинка для тарталеток с красной рыбой

Это отличный вариант для праздничного стола, когда есть возможность купить красную рыбу, но не хочется делать скучные бутерброды. Берем:

огурец;

семгу или форель слабосоленую - 120 г;

филадельфию или любой сливочный сыр - 175 г;

тарталетки - 16 шт;

укроп;

соль, перец.

Укроп мелко измельчаем и смешиваем с сыром. При необходимости солим и перчим. Можно использовать белый молотый перец - его не будет видно. Наполняем корзиночки сырной массой. Рыбу нарезаем тонкими узкими полосочками и сворачиваем ее рулетиком. Помещаем рыбу в корзиночку, так она будет выглядеть как цветок. Огурец можно или нарезать тонкими кружочками и поместить рядом или также нарезать на ленты и свернуть как рыбу. Для этого можете воспользоваться овощечисткой - она позволит достаточно тонко нарезать овощ. При желании закуску можно украсить зеленью.

Начинка для тарталеток с курицей

Если вам надоели варианты с рыбой или плавленым сыром, то куриные корзиночки станут вашими любимыми.

Вам понадобятся:

филе - 500 г;

шампиньоны - 300 г;

яйца - 3 шт;

лук - 1 шт;

тарталетки 15 шт;

майонез - 3 ст. л;

соль, перец.

Яйца и филе отвариваем до готовности. Грибы и лук мелко режем и обжариваем до готовности на небольшом количестве масла, приправляем специями. Яйца и мясо также мелко нарезаем. Добавляем грибы, майонез и тщательно перемешиваем. Наполняем корзиночки начинкой. По желанию можно украсить зеленью.

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