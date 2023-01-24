Тарталетки - это закуска с французскими корнями. Она представляет собой корзинки с фигурными краями, которые выпекаются из песочного теста. Иногда их изготавливают сладкими или солеными. Во Франции эти корзинки использовали для десертов, а вот в наших краях они стали идеальным вариантом для соленых закусок. Ниже можно ознакомиться с самыми популярными начинками.
- Начинка для тарталеток с крабовыми палочками
- Начинка для тарталеток с печенью трески и плавленым сыром
- Начинка для тарталеток с красной рыбой
- Начинка для тарталеток с курицей
Ранее мы рассказывали, какие острые рецепты блюд можно приготовить для гостей или на семейный ужин.
Начинка для тарталеток с крабовыми палочками
Это отличный вариант, как из доступных продуктов приготовить закуски с необычным вкусом.
Вам понадобятся:
- авокадо - 200 г;
- крабовые палочки - 6 шт;
- майонез - 1 ст. л;
- тарталетки - 16 шт;
- консервированная кукуруза - 70 г;
- петрушка - 3 веточки;
- соль, перец.
Крабовые палочки нарезаем мелким кубиком. Очищаем авокадо: режем пополам, убираем косточку, а мякоть достаем столовой ложкой, ведя ее как можно ближе к кожуре. Авокадо также нарезаем небольшим кубиком. Петрушку мелко нарезаем, затем смешиваем вместе со всеми ингредиентами. При необходимости солим и перчим. Помещаем начинку в тарталетки и наслаждаемся вкуснейшим блюдом.
Начинка для тарталеток с печенью трески и плавленым сыром
Очень важно подобрать качественные продукты. Невкусные плавленый сыр испортит все впечатление от блюда. Нам понадобятся:
- плавленый сыр - 1 шт;
- печень трески без масла - 1 упаковка;
- маленькие тарталетки - 16 шт.;
- огурец;
- соль, перец.
Печень разминаем вилкой и натираем туда сыр. Перемешиваем начинку до однородности, при необходимости солим и перчим. Фаршируем тарталетки печеночно-сырной массой и украшаем тонким ломтиком огурца. Он придаст закуске освежающие нотки.
Начинка для тарталеток с красной рыбой
Это отличный вариант для праздничного стола, когда есть возможность купить красную рыбу, но не хочется делать скучные бутерброды. Берем:
- огурец;
- семгу или форель слабосоленую - 120 г;
- филадельфию или любой сливочный сыр - 175 г;
- тарталетки - 16 шт;
- укроп;
- соль, перец.
Укроп мелко измельчаем и смешиваем с сыром. При необходимости солим и перчим. Можно использовать белый молотый перец - его не будет видно. Наполняем корзиночки сырной массой. Рыбу нарезаем тонкими узкими полосочками и сворачиваем ее рулетиком. Помещаем рыбу в корзиночку, так она будет выглядеть как цветок. Огурец можно или нарезать тонкими кружочками и поместить рядом или также нарезать на ленты и свернуть как рыбу. Для этого можете воспользоваться овощечисткой - она позволит достаточно тонко нарезать овощ. При желании закуску можно украсить зеленью.
Начинка для тарталеток с курицей
Если вам надоели варианты с рыбой или плавленым сыром, то куриные корзиночки станут вашими любимыми.
Вам понадобятся:
- филе - 500 г;
- шампиньоны - 300 г;
- яйца - 3 шт;
- лук - 1 шт;
- тарталетки 15 шт;
- майонез - 3 ст. л;
- соль, перец.
Яйца и филе отвариваем до готовности. Грибы и лук мелко режем и обжариваем до готовности на небольшом количестве масла, приправляем специями. Яйца и мясо также мелко нарезаем. Добавляем грибы, майонез и тщательно перемешиваем. Наполняем корзиночки начинкой. По желанию можно украсить зеленью.