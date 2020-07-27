Котлеты из кролика с пюре Бенье: рецепт от известного одесского ресторатора Либкина (видео)
Известный одесский ресторатор Савва Либкин приготовил котлеты из кролика с пюре Бенье. Помогала ему в этом эксперт по коммуникациям и издатель Даша Заривная.
Во время эфира, который проходил в ресторане «Дача», они обсудили, почему одесситка никогда не купит кролика без лап и какого размера кролики-рекордсмены.
Котлеты из кролика
Рецепт
Для начала срезаем мясо с задних кроличьих лап. Можно добавить мясо с брюшка. Отбирать мясо необходимо тщательно, чтобы косточки не попали в котлеты.
Нарезаем мясо кубиками, которые легко пройдут в горловину мясорубки. Петрушку измельчаем ножом в крошку. Мясо вместе с нутряным куриным жиром, сливочным маслом и петрушкой пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой один раз.
Добавляем в фарш вымоченную в молоке и отжатую белую булочку и желтки, солим и вымешиваем фарш лопаткой 5–7 минут. Затем руками слегка выбиваем его до гладкости.
На 4 порции:
- 1 кг мяса кролика;
- 5 желтков домашних яиц;
- 0,3 пучка зелени петрушки;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г нутряного куриного жира;
- 60 г черствой белой булочки без корок;
- 100 г молотых белых сухарей;
- 100 г топленого сливочного масла для жарки;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 100 мл холодного молока;
- соль по вкусу.
«Это блюдо готовить и подавать в ресторане крайне сложно. С одной стороны - диетическая суть, с другой - не очень насыщенный, деликатный вкус. Организм таким котлетам всегда радуется, как ребенок - конфетам», - пишет Савва Либкин в своей книге «Моя одесская кухня».
Пюре Бенье
Рецепт
- Картофель 2 кг;
- Чеснок 200 грамм;
- Масло растительное 500 грамм;
- Соль.
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Картофель в кожуре отвариваем. Готовим чеснок конфи: чеснок очищенный кладем в небольшой сотейник, заливаем маслом так, чтобы оно полностью покрыло чеснок. Сотейник ставим на очень маленький огонь и нагреваем, следя за тем, чтобы масло не кипело. На поверхности должны появляться только маленькие пузырьки. Оставляем чеснок примерно на 40 минут, чтобы он стал совсем мягким.
Готовый картофель очищаем от кожуры и перетираем вместе с чесноком конфи. Добавляем соль по вкусу.
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