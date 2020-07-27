Котлеты из кролика с пюре Бенье: рецепт от известного одесского ресторатора Либкина (видео)

Организм таким котлетам всегда радуется, как ребенок - конфетам, отмечает Савва Либкин.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин приготовил котлеты из кролика с пюре Бенье. Помогала ему в этом эксперт по коммуникациям и издатель Даша Заривная.

Во время эфира, который проходил в ресторане «Дача», они обсудили, почему одесситка никогда не купит кролика без лап и какого размера кролики-рекордсмены.

Котлеты из кролика

Рецепт

Для начала срезаем мясо с задних кроличьих лап. Можно добавить мясо с брюшка. Отбирать мясо необходимо тщательно, чтобы косточки не попали в котлеты.

Нарезаем мясо кубиками, которые легко пройдут в горловину мясорубки. Петрушку измельчаем ножом в крошку. Мясо вместе с нутряным куриным жиром, сливочным маслом и петрушкой пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой один раз.

Добавляем в фарш вымоченную в молоке и отжатую белую булочку и желтки, солим и вымешиваем фарш лопаткой 5–7 минут. Затем руками слегка выбиваем его до гладкости.

На 4 порции:

1 кг мяса кролика;

5 желтков домашних яиц;

0,3 пучка зелени петрушки;

100 г сливочного масла;

100 г нутряного куриного жира;

60 г черствой белой булочки без корок;

100 г молотых белых сухарей;

100 г топленого сливочного масла для жарки;

1 ст. л. растительного масла;

100 мл холодного молока;

соль по вкусу.

«Это блюдо готовить и подавать в ресторане крайне сложно. С одной стороны - диетическая суть, с другой - не очень насыщенный, деликатный вкус. Организм таким котлетам всегда радуется, как ребенок - конфетам», - пишет Савва Либкин в своей книге «Моя одесская кухня».

Пюре Бенье

Рецепт

Картофель 2 кг;

Чеснок 200 грамм;

Масло растительное 500 грамм;

Соль.

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Картофель в кожуре отвариваем. Готовим чеснок конфи: чеснок очищенный кладем в небольшой сотейник, заливаем маслом так, чтобы оно полностью покрыло чеснок. Сотейник ставим на очень маленький огонь и нагреваем, следя за тем, чтобы масло не кипело. На поверхности должны появляться только маленькие пузырьки. Оставляем чеснок примерно на 40 минут, чтобы он стал совсем мягким.

Готовый картофель очищаем от кожуры и перетираем вместе с чесноком конфи. Добавляем соль по вкусу.

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