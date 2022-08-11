Взбить молоко в пышную пену можно с подручными средствами, чтобы приготовить домашний латте или капучино.

Многие люди не могут начать рабочий день без стакана ароматного капучино или латте. Сделать напиток с пышной молочной пенкой можно в домашних условиях. Вспененное молоко добавляют в сваренный и слегка остывший кофе, и сразу наслаждаются напитком. Как сварить кофе в турке дома - читайте на УНИАН.

Называем 5 способов вспенить молоко с помощью простых средств, которые есть почти на каждой кухне.

Как взбить молоко блендером

В высокую железную посуду налейте молоко и поставьте на маленький огонь. Взбивайте молоко погружным блендером прямо во время нагревания. Молоко нельзя доводить до кипения. Полученная таким образом пенка получается нежной и пышной, но не очень стойкой, поэтому вливать её в кофе и пить напиток нужно сразу.

Как взбить молоко для капучино в банке

Небольшую банку на треть заполните холодным молоком и накройте крышкой. Затем быстро потрясите банку вверх и вниз на протяжении минуты. В банке появится много пышной пены. Снимите крышку и поставьте банку в микроволновку на 30 секунд. Молоко нагреется и пенка осядет, став густой и плотной.

Как взбить молоко френч-прессом

С помощью френ-пресса очень удобно делать молочную пену. Она получается густой и плотной. Наполните колбу на треть теплым молоком. Затем быстро поднимайте и опускайте вниз фильтр френч-пресса. Через 30-40 секунд молочная пена готова.

Как взбить молоко с помощью венчика

Такая пенка очень нестойкая, поэтому приготовьте кофе и остудите его до приемлемой температуры заранее. Молоко нагрейте в посуде с высокими бортиками. Наклоните емкость под углом 45° и быстро взбивайте венчиком до появления пены. Эту пену сразу вливайте в кофе.

Как взбить молоко в пену капучинатором

Самый простой и быстрый способ приготовить настоящий латте или капучино - это воспользоваться специальным гаджетом. Капучинатор - это профессиональный прибор для быстрого вспенивания молока. Купить его можно примерно за 80-100 гривен. Молоко должно быть теплым, но не горячим - тогда пенка будет идеальной.

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