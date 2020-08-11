Ароматный томатный сок: рецепты вкусной заготовки на зиму
Домашний томатный сок - не просто вкусный, но и качественный. Эта аппетитная заготовка позволит насладиться вкусом томатов холодной зимой.
Томатный сок на зиму
- Помидоры - 1 кг
- Соль - 1 ст.л.
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Помидоры помыть и порезать, удалив плодоножки. Пропустить томаты через соковыжималку.
Вскипятить полученный сок, проварить 15 минут, снимая пену. Посолить.
Разлить томатный сок в чистые сухие банки, закатать и перевернуть их до охлаждения, при этом укутав. К зиме томатный сок хранится в темном прохладном месте.
Ароматный томатный сок
- Помидоры - 4-4,5 кг
- Соль - 1 ст.л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Гвоздика - 1 бутон
- Перец черный горошек - 5 шт.
Помидоры хорошо промыть и перебрать. Разрезать каждую на 2-4 части в зависимости от размера овоща.
Пропустить томаты через соковыжималку. Поместить в кастрюлю. Положить на сильный огонь. Вскипятить.
Затем сок подсолить и приправить специями. Кипятить 10-15 минут на небольшом огне (пенку убирать не нужно).
Тем временем тщательно промыть банки и крышки, простерилизовать. Разлить прокипевший сок в стерильные банки и хорошо закупорить.
Томатный сок с болгарским перцем
- Помидоры - 1,5 кг
- Перец болгарский - 500 г
- Чеснок - 2 зубца
- Соль - по вкусу
Помидоры промыть и пропустить через соковыжималку. Поставить сок на огонь.
Между тем помыть перец, вычистить серединку, нарезать его дольками вдоль или поперек. Очищенные дольки чеснока тонко нарезать.
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Добавить в сок перец и чеснок, посолить по вкусу. Проварить 25 минут под крышкой на минимальном огне.
Разлить сок в простерилизованные банки. Закрыть простерилизованными крышками. Перевернуть банки, чтобы в таком положении остыли. Хранить томатный сок с болгарским перцем в прохладном месте.
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