Ароматный томатный сок: рецепты вкусной заготовки на зиму

Полезный напиток позволит насладиться вкусом томатов холодной зимой.

Домашний томатный сок - не просто вкусный, но и качественный. Эта аппетитная заготовка позволит насладиться вкусом томатов холодной зимой.

Томатный сок на зиму

Помидоры - 1 кг

Соль - 1 ст.л.

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Помидоры помыть и порезать, удалив плодоножки. Пропустить томаты через соковыжималку.

Вскипятить полученный сок, проварить 15 минут, снимая пену. Посолить.

Разлить томатный сок в чистые сухие банки, закатать и перевернуть их до охлаждения, при этом укутав. К зиме томатный сок хранится в темном прохладном месте.

Ароматный томатный сок

Помидоры - 4-4,5 кг

Соль - 1 ст.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Гвоздика - 1 бутон

Перец черный горошек - 5 шт.

Помидоры хорошо промыть и перебрать. Разрезать каждую на 2-4 части в зависимости от размера овоща.

Пропустить томаты через соковыжималку. Поместить в кастрюлю. Положить на сильный огонь. Вскипятить.

Затем сок подсолить и приправить специями. Кипятить 10-15 минут на небольшом огне (пенку убирать не нужно).

Тем временем тщательно промыть банки и крышки, простерилизовать. Разлить прокипевший сок в стерильные банки и хорошо закупорить.

Томатный сок с болгарским перцем

Помидоры - 1,5 кг

Перец болгарский - 500 г

Чеснок - 2 зубца

Соль - по вкусу

Помидоры промыть и пропустить через соковыжималку. Поставить сок на огонь.

Между тем помыть перец, вычистить серединку, нарезать его дольками вдоль или поперек. Очищенные дольки чеснока тонко нарезать.

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Добавить в сок перец и чеснок, посолить по вкусу. Проварить 25 минут под крышкой на минимальном огне.

Разлить сок в простерилизованные банки. Закрыть простерилизованными крышками. Перевернуть банки, чтобы в таком положении остыли. Хранить томатный сок с болгарским перцем в прохладном месте.

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