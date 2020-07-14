Сладко-пьянящая вишневая наливка: рецепты вкусного напитка
Вишневая наливка – сладкий ягодный спиртной напиток.
В целом наливками называются напитки, которые получаются в результате выдерживания ягод или фруктов с алкоголем, в этом случае речь идет о вишне. Довольно часто в наливки добавляют сахар в чистом виде или в сиропе.
Домашняя вишневая наливка
- Вишня - 3 кг
- Сахар - 1 кг
- Водка - 1 л
Ягоды вишни перебрать, промыть под проточной водой. Разложить их на чистом полотенце, чтобы хорошо обсохли.
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Засыпать вишню в бутыль, пересыпая ее сахаром. Обвязать горлышко марлей и положить тару с вишней в солнечное место бродить на 6 недель. Ежедневно следует слегка встряхивать бутыль.
Через полтора месяца слить образовавшийся сок через марлю в отдельную посуду, разлить в бутылки. Закрыть их и положить в прохладное место.
Оставшуюся в бутыли вишню залить хорошей водкой. Плотно закрыть пластмассовой крышкой и оставить при комнатной температуре на 2 месяца.
По истечении указанного времени, фильтруя через марлю, перелить в отдельную большую емкость. Смешать полученную настойку с ранее вишневым вином, ранее разлитым в бутылки. Снова процедить и разлить в чистые бутылки.
Закупорить, вынести в прохладное место. Наливка должна настояться и созреть в течение полугода. Чем дольше постоит – тем вкуснее будет.
Вишневая наливка слабоалкогольная
- Вишня (на 3-х литровую банку) - 2 кг
- Сахар - 800 г
- Вода - 1 ст.
Вишню вымыть, косточки можно удалить или оставить (они придают легкий специфический аромат).
Засыпать в 3-х литровую банку, постепенно пересыпая сахаром.
Добавить воду. Между содержимым и краем банки должно остаться немного свободного места, поскольку вишня будет бродить и подниматься.
Затем размять вишню в банке. Надеть на банку тонкую медицинскую резиновую перчатку, закрепив ее резинкой. Перчатку предварительно проткнуть в одном месте тонкой иглой.
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Положить банку в теплое место (можно на солнечное окно). Скоро перчатка начнет наполняться воздухом от брожения. Когда перчатка опадет – наливка готова. Проверить это можно надев на банку другую перчатку, также предварительно проткнув ее иголкой. Если перчатка не наполнится воздухом, то брожение действительно закончилось.
Слить полученную наливку в другую емкость. Профильтровать наливку через марлю, дать отстояться 1-2 дня. Затем профильтровать ее еще раз и разлить по бутылкам. Дать наливке еще немного постоять перед тем, как начать употреблять.
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