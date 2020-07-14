Сладко-пьянящая вишневая наливка: рецепты вкусного напитка

Сделанная из вишни наливка, кроме невероятного вкуса, имеет еще и насыщенный аромат.

Вишневая наливка – сладкий ягодный спиртной напиток.

В целом наливками называются напитки, которые получаются в результате выдерживания ягод или фруктов с алкоголем, в этом случае речь идет о вишне. Довольно часто в наливки добавляют сахар в чистом виде или в сиропе.

Домашняя вишневая наливка

Вишня - 3 кг

Сахар - 1 кг

Водка - 1 л

Ягоды вишни перебрать, промыть под проточной водой. Разложить их на чистом полотенце, чтобы хорошо обсохли.

Читайте такжеМохито рецепт - как приготовить классический и безалкогольный мохито

Засыпать вишню в бутыль, пересыпая ее сахаром. Обвязать горлышко марлей и положить тару с вишней в солнечное место бродить на 6 недель. Ежедневно следует слегка встряхивать бутыль.

Через полтора месяца слить образовавшийся сок через марлю в отдельную посуду, разлить в бутылки. Закрыть их и положить в прохладное место.

Оставшуюся в бутыли вишню залить хорошей водкой. Плотно закрыть пластмассовой крышкой и оставить при комнатной температуре на 2 месяца.

По истечении указанного времени, фильтруя через марлю, перелить в отдельную большую емкость. Смешать полученную настойку с ранее вишневым вином, ранее разлитым в бутылки. Снова процедить и разлить в чистые бутылки.

Закупорить, вынести в прохладное место. Наливка должна настояться и созреть в течение полугода. Чем дольше постоит – тем вкуснее будет.

Вишневая наливка слабоалкогольная

Вишня (на 3-х литровую банку) - 2 кг

Сахар - 800 г

Вода - 1 ст.

Вишню вымыть, косточки можно удалить или оставить (они придают легкий специфический аромат).

Засыпать в 3-х литровую банку, постепенно пересыпая сахаром.

Добавить воду. Между содержимым и краем банки должно остаться немного свободного места, поскольку вишня будет бродить и подниматься.

Затем размять вишню в банке. Надеть на банку тонкую медицинскую резиновую перчатку, закрепив ее резинкой. Перчатку предварительно проткнуть в одном месте тонкой иглой.

Читайте такжеАроматно-сочный пирог с капустой: как приготовить невероятно вкусную выпечку

Положить банку в теплое место (можно на солнечное окно). Скоро перчатка начнет наполняться воздухом от брожения. Когда перчатка опадет – наливка готова. Проверить это можно надев на банку другую перчатку, также предварительно проткнув ее иголкой. Если перчатка не наполнится воздухом, то брожение действительно закончилось.

Слить полученную наливку в другую емкость. Профильтровать наливку через марлю, дать отстояться 1-2 дня. Затем профильтровать ее еще раз и разлить по бутылкам. Дать наливке еще немного постоять перед тем, как начать употреблять.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram