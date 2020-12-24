Такое лакомство особенно оценят любители шоколада.

Шоколадный фондан - невероятно вкусный десерт. В переводе с французского шоколадный фондан звучит как "тающий шоколад", а само лакомство представляет собой воздушный бисквитный кекс с жидкой сердцевиной.

Это несколько причудливый десерт. Во время выпекания очень важно соблюдать температуру и не передержать его, ведь выпечка с загустевшей начинкой – это уже не фондан.

Шоколадный фондан

Черный шоколад - 90 г

Сахар - 25 г

Сливочное масло - 25 г

Мука - 25 г

Яйцо - 1 шт.

Какао-порошок - 5 г

Сливочное масло и черный шоколад растопить на паровой бане.

Читайте такжеНежно-шоколадный торт "Спартак": как приготовить невероятный десертВ отдельной емкости соединить яйцо и сахар, взбить.

В шоколадную массу перелить яичную пену, продолжать взбивать до однородности. Всыпать порцию муки, замесить вязкое тесто без комочков.

Порционные огнеупорные формочки изнутри смазать сливочным маслом, присыпать порошком какао, излишки стряхнуть.

Примерно на 2/3 наполнить формы тестом. Выпекать шоколадный фондан в предварительно разогретой духовке при температуре 190°С примерно 5-7 минут.

Важно правильно установить температурный режим и вовремя вынуть шоколадный фондан из духовки. Верхушка должна подняться, подсохнуть, но серединка остаться жидкой.

Достать формы из духовки и дать фондану остыть буквально 1 минуту. Накрыть блюдцем, аккуратно перевернуть фондан на тарелку для подачи.

Подавать шоколадный фондан лучше всего с мороженым и, например, веткой мяты.

Шоколадный фондан с ликером Baileys

Шоколад - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Яйца - 4 шт.

Пшеничная мука - 60 г

Какао-порошок - 40 г

Ликер Baileys - 20 мл

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Дать остыть минут 15.

Тем временем взбить яйца с сахаром до густой пены.

Замешать остывший шоколад в яичную массу. Добавить ликер, какао и муку, хорошо перемешать. Немного какао оставить для подсыпки формочек.

Взять формы для выпекания (можно силиконовые диаметром 7 см и глубиной 4 см), посыпать какао порошком и заполнить тестом. Отправить выпекать в заранее разогретую духовку до 180°С на 8-10 минут, в зависимости от духовки.

Достать из духовки и дать немного остыть, прежде чем мы извлечь фондан из форм.

Шоколадный фондан с апельсиновым джемом

Шоколад темный - 200 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Масло сливочное - 170 г

Сахар - 100 г

Мука пшеничная - 60 г

Ром (можно коньяк или бальзам) - 50 мл

Джем апельсиновый - 100 г

Джем разложить в небольшие формочки и убрать в морозилку минимум на 2-3 часа, можно и больше.

Читайте такжеГлинтвейн на Новый год: рецепты ароматного напитка на праздничный столШоколад и масло растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Когда масло и шоколад соединятся, осторожно, постоянно помешивая, влить ром.

Взбить венчиком яйца с сахаром до "мягкой" пены. Влить яичную смесь в чуточку остывшую шоколадную массу, все время помешивая.

Просеять в смесь муку. Хорошо перемешать.

Порционные формочки хорошо смазать маслом и присыпать мукой. Разлить в них шоколадное тесто, примерно на 2/3. Достать замороженный кубик джема. Утопить его в каждую формочку. Положить форму с фонданами в морозилку на 3 часа или на ночь.

Разогреть духовку до 190°С. Достать из морозилки форму с замороженными пирожными и прямо поставить в духовку на 15-18 минут. Время зависит от духовки и от того, насколько жидкую серединку хочеться получить.

Достать формы из духовки, слегка остудить, извлечь из них фонданы и можно подавать вкусности к столу.

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Автор: УНИАН