Ароматная заливная шарлотка станет вашим любимым семейным десертом.

Заливная шарлотка готовится так просто, что у многих кулинаров становится любимым рецептом. Нужно лишь взбить ингредиенты для теста и залить кусочки фруктов. Десерт получил название "Пятиминутка", поскольку именно столько времени понадобится на готовку, не считая запекания.

Наиболее популярна заливная шарлотка с яблоками, но можно брать и любые другие фрукты. Вкусным такой пирог получается с грушами, персиками, ягодами.

Заливная шарлотка "Пятиминутка"

Ингредиенты:

яблоки - 3 шт.;

яйца - 3 шт.;

мука - 250 г;

сахар - 180 г;

ванилин - щепотка;

сливочное масло - 30 г;

панировочные сухари - 3 стол. л.

Также вам понадобится форма для выпечки диаметром 25 см. Количество сахара можно уменьшить, если яблоки очень сладкие.

Яйца вместе с сахаром и ванилином взбейте миксером или венчиком. Затем порциями всыпайте муку и сразу перемешивайте, чтобы не было комочков. Яблоки промойте, почистите, разрежьте пополам. Удалите сердцевину. Нарежьте фрукты кубиками.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Если форма силиконовая, то этого делать не нужно. Выложите на дно кусочки яблок. Сверху разложите оставшиеся кусочки масла. Вылейте тесто в форму и поставьте выпекаться на 35 минут при 180°. Готовность выпечки проверяйте зубочисткой - она должна остаться сухой.

Заливная шарлотка на кефире

Ингредиенты:

яблоки - 3 шт.;

яйца - 2 шт.;

мука - 300 г;

кефир - 200 мл;

сахар - 150 г;

соль - щепотка;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

сода - 0,5 чайн. л.

Духовку заранее поставьте разогреваться до 180°. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.

Яблоки почистите, нарежьте небольшим кубиком и смешайте с двумя ложками муки. Яйца взбейте миксером или венчиком с сахаром, солью, кефиром и маслом, пока не получится белая пышная масса. Частями всыпьте муку, ещё раз взбейте.

В форму выложите яблоки, залейте тестом и поставьте в духовку. Заливная шарлотка с яблоками в духовке запекается примерно 40-50 минут. У блюда должна появиться золотистая корочка, а зубочистка после прокола останется сухой.

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