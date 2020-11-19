Тесто на вареники / фото ua.depositphotos.com

Вареники безусловно являются гордостью украинцев и одним из самых известных в мире национальных украинских блюд. Процесс готовки этих лакомств нехитрый: в тонко раскатанное тесто положить любую начинку, защипнуть края и отварить вареники в кипятке. Замешивание теста - самый сложный этап приготовления. Однако с правильными пропорциями ингредиентов сделать хорошее тесто под силу каждому.

Тесто для вареников на воде

  • Мука - 500-600 г.
  • Вода - 250 мл.
  • Яйца - 1 шт.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Соль - 1 ч. л.

В миску налить воду, добавить яйцо и перемешать. Посолить, влить растительное масло. В большую миску просеять муку, сделать углубление посередине и влить туда воду с яйцом. Замешивать тесто, начиная с краев по кругу в середину 10-15 минут, пока оно не перестанет прилипать к рукам. 

Накрыть влажным полотенцем и оставить на 15 минут. Разделить тесто на части, скатать в рулет и нарезать на небольшие кусочки. Стол посыпать мукой, каждый кусочек теста раскатать скалкой и наполнить начинкой. 

Тесто для вареников на кефире без яиц

Вареники на кефире без яиц / фото Shutterstock
  • Кефир - 300 г.
  • Сода 0.5 ч.л.
  • Мука - 500 г.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Щепотка соли.

Муку просеять, добавить соду и соль. Влить кефир и хорошо замесить тесто, чтобы оно не липло к рукам. В конце добавить масло и еще раз вымесить. Оставить на 30 минут в теплом месте. Отщипнуть тесто на кусочки, тонко раскатать и слепить вареники.

Тесто для вареников дрожжевое

  • Сыворотка, кефир или кислое молоко - 500 г.
  • Сухие дрожжи - 1 ч. л.
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Пшеничная мука - 800 г.

В миске соединить теплую сыворотку, соль, сахар, дрожжи и соду. Добавить муку. Замесить тесто, чтобы не липло к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Рекомендуется использовать для вареников на пару. Тесто получается воздушным, пышным и пористым.

Смотрите также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова