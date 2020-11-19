Вареники безусловно являются гордостью украинцев и одним из самых известных в мире национальных украинских блюд. Процесс готовки этих лакомств нехитрый: в тонко раскатанное тесто положить любую начинку, защипнуть края и отварить вареники в кипятке. Замешивание теста - самый сложный этап приготовления. Однако с правильными пропорциями ингредиентов сделать хорошее тесто под силу каждому.
Тесто для вареников на воде
- Мука - 500-600 г.
- Вода - 250 мл.
- Яйца - 1 шт.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
В миску налить воду, добавить яйцо и перемешать. Посолить, влить растительное масло. В большую миску просеять муку, сделать углубление посередине и влить туда воду с яйцом. Замешивать тесто, начиная с краев по кругу в середину 10-15 минут, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
Накрыть влажным полотенцем и оставить на 15 минут. Разделить тесто на части, скатать в рулет и нарезать на небольшие кусочки. Стол посыпать мукой, каждый кусочек теста раскатать скалкой и наполнить начинкой.
Тесто для вареников на кефире без яиц
- Кефир - 300 г.
- Сода 0.5 ч.л.
- Мука - 500 г.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Щепотка соли.
Муку просеять, добавить соду и соль. Влить кефир и хорошо замесить тесто, чтобы оно не липло к рукам. В конце добавить масло и еще раз вымесить. Оставить на 30 минут в теплом месте. Отщипнуть тесто на кусочки, тонко раскатать и слепить вареники.
Тесто для вареников дрожжевое
- Сыворотка, кефир или кислое молоко - 500 г.
- Сухие дрожжи - 1 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Пшеничная мука - 800 г.
В миске соединить теплую сыворотку, соль, сахар, дрожжи и соду. Добавить муку. Замесить тесто, чтобы не липло к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Рекомендуется использовать для вареников на пару. Тесто получается воздушным, пышным и пористым.
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