Тарт - типичный для французской кухни открытый пирог из песочного теста. Наполнение для него может быть любым: как сладким, так и несладким. Такой тарт с яблоками будет отличной десертной выпечкой.
Яблочный тарт
Для теста
- Пшеничная мука - 200 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 50 г
- Яичные желтки - 2 шт.
- Ванильный сахар - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Яблоки - 5 шт.
- Сливочное масло - 75 г
- Сахар - 100 г
- Лимон - 1 шт.
Соединить в миске просеянную муку и натертое на терке охлажденное масло. Слегка перетереть пальцами.
Читайте такжеАппетитный торт "Муравейник": как приготовить оригинальный десертВсыпать ванильный и простой сахар. Перетереть пальцами в крошку.
Добавить яичные желтки. Перемешать все и быстро замесить тесто. Муки может понадобиться больше - следует смотреть по консистенции. Скатать тесто в шар, замотать пищевой пленкой и положить в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки. У яблок удалить кожуру и сердцевину. Нарезать их кусочками и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнели.
Включить духовку разогреваться на 200°С.
Раскатать тесто на 5 см больше диаметра формы. Переместить его в форму, хорошо прижать бортики. Пройтись скалкой по верху формы, таким образом обрезав тесто. Остатки убрать.
Красиво выложить в форму яблочные дольки.
Сливочное масло растопить и полить им яблоки сверху. Присыпать сахаром и по желанию корицей. Отправить в разогретую духовку на 40-45 минут. Ориентироваться стоит на собственную духовку. Тесто и яблоки должны подрумяниться. Готовый пирог охладить и можно нарезать и смаковать.
Яблочно-миндальный тарт
Для теста
- Мука - 3/4 ст.
- Разрыхлитель теста - 1/4 ч. л.
- Масло сливочное - 90 г (6 ст. л. мягкого)
- Сахар - 0,5 ст.
- Яйцо куриное (крупное) - 1 шт.
- Экстракт миндаля - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Масло сливочное - 60 г (4 ст. л. мягкого)
- Сахар - 0,5 ст.
- Яйцо куриное (крупное) - 1 шт.
- Цедра лимона - 1 шт.
- Мука - 3 ст. л.
- Сок лимонный - 1 ст. л.
- Сливки - 0,5 ст.
- Яблоко (кислое) - 1 шт.
- Миндаль (лепестки) - 1/3 ст.
Взбить мягкое масло с сахаром. Добавить яйцо и миндальный экстракт (можно ароматизатор).
Добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать на минимальной скорости миксера. Тесто получается липкое. Выложить его в разъемную форму, размазывая лопаткой по дну и бортам. Положить на 20 минут в холодильник.
Приготовление начинки. Взбить масло с половиной сахара до пышного состояния. Добавить яйцо и цедру лимона, еще раз взбить.
Снизить скорость миксера до минимума и добавить муку со сливками. Хорошо перемешать.
Яблоко очистить, нарезать кусочками и аккуратно перемешать с лимонным соком.
Духовку разогреть до 180°С. Достать тесто из холодильника, при необходимости подровнять его и сверху выложить кусочки яблок.
На яблоки вылить начинку. Посыпать сахаром и лепестками миндаля. Выпекать пирог примерно 50 минут. Ориентироваться стоит на собственную духовку.
Яблочно-сливовый тарт
Для теста
- Мука - 300 г
- Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
- Мед - 50 г
- Масло сливочное - 125 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Мак - 30 г
Для начинки
- Яблоко (крупное) - 1 шт.
- Слива - 300 г
- Сахар - 1 ст. л.
- Корица (по желанию)
Для заливки
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 80 г
- Сливки - 100 мл
Муку просеять с разрыхлителем, добавить мак и мед. Смешать.
Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Все перетереть в крошку.
Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомВ центр вбить яйцо, замесить однородное тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум 1 час.
Затем раскатать тесто между двумя пищевыми пленками, выстелить им форму, смазанную сливочным маслом.
Яблоко очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Сливы также нарезать кусочками. Выложить сливы и яблоки поверх теста. Слегка присыпать сахаром и корицей. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.
Приготовление заливки. Смешать яйцо, сливки и сахар. Этой смесью аккуратно залить пирог и положить в духовку еще на 20 минут. Готовый пирог доставать из формы хорошо охлажденным.
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