Вкусный пирог с яблочным наполнением прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Тарт - типичный для французской кухни открытый пирог из песочного теста. Наполнение для него может быть любым: как сладким, так и несладким. Такой тарт с яблоками будет отличной десертной выпечкой.

Яблочный тарт

Для теста

Пшеничная мука - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 50 г

Яичные желтки - 2 шт.

Ванильный сахар - 0,5 ч. л.

Для начинки

Яблоки - 5 шт.

Сливочное масло - 75 г

Сахар - 100 г

Лимон - 1 шт.

Соединить в миске просеянную муку и натертое на терке охлажденное масло. Слегка перетереть пальцами.

Читайте такжеАппетитный торт "Муравейник": как приготовить оригинальный десертВсыпать ванильный и простой сахар. Перетереть пальцами в крошку.

Добавить яичные желтки. Перемешать все и быстро замесить тесто. Муки может понадобиться больше - следует смотреть по консистенции. Скатать тесто в шар, замотать пищевой пленкой и положить в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки. У яблок удалить кожуру и сердцевину. Нарезать их кусочками и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнели.

Включить духовку разогреваться на 200°С.

Раскатать тесто на 5 см больше диаметра формы. Переместить его в форму, хорошо прижать бортики. Пройтись скалкой по верху формы, таким образом обрезав тесто. Остатки убрать.

Красиво выложить в форму яблочные дольки.

Сливочное масло растопить и полить им яблоки сверху. Присыпать сахаром и по желанию корицей. Отправить в разогретую духовку на 40-45 минут. Ориентироваться стоит на собственную духовку. Тесто и яблоки должны подрумяниться. Готовый пирог охладить и можно нарезать и смаковать.

Яблочно-миндальный тарт

Для теста

Мука - 3/4 ст.

Разрыхлитель теста - 1/4 ч. л.

Масло сливочное - 90 г (6 ст. л. мягкого)

Сахар - 0,5 ст.

Яйцо куриное (крупное) - 1 шт.

Экстракт миндаля - 0,5 ч. л.

Для начинки

Масло сливочное - 60 г (4 ст. л. мягкого)

Сахар - 0,5 ст.

Яйцо куриное (крупное) - 1 шт.

Цедра лимона - 1 шт.

Мука - 3 ст. л.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Сливки - 0,5 ст.

Яблоко (кислое) - 1 шт.

Миндаль (лепестки) - 1/3 ст.

Взбить мягкое масло с сахаром. Добавить яйцо и миндальный экстракт (можно ароматизатор).

Добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать на минимальной скорости миксера. Тесто получается липкое. Выложить его в разъемную форму, размазывая лопаткой по дну и бортам. Положить на 20 минут в холодильник.

Приготовление начинки. Взбить масло с половиной сахара до пышного состояния. Добавить яйцо и цедру лимона, еще раз взбить.

Снизить скорость миксера до минимума и добавить муку со сливками. Хорошо перемешать.

Яблоко очистить, нарезать кусочками и аккуратно перемешать с лимонным соком.

Духовку разогреть до 180°С. Достать тесто из холодильника, при необходимости подровнять его и сверху выложить кусочки яблок.

На яблоки вылить начинку. Посыпать сахаром и лепестками миндаля. Выпекать пирог примерно 50 минут. Ориентироваться стоит на собственную духовку.

Яблочно-сливовый тарт

Для теста

Мука - 300 г

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Мед - 50 г

Масло сливочное - 125 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мак - 30 г

Для начинки

Яблоко (крупное) - 1 шт.

Слива - 300 г

Сахар - 1 ст. л.

Корица (по желанию)

Для заливки

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 80 г

Сливки - 100 мл

Муку просеять с разрыхлителем, добавить мак и мед. Смешать.

Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Все перетереть в крошку.

Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомВ центр вбить яйцо, замесить однородное тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум 1 час.

Затем раскатать тесто между двумя пищевыми пленками, выстелить им форму, смазанную сливочным маслом.

Яблоко очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Сливы также нарезать кусочками. Выложить сливы и яблоки поверх теста. Слегка присыпать сахаром и корицей. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

Приготовление заливки. Смешать яйцо, сливки и сахар. Этой смесью аккуратно залить пирог и положить в духовку еще на 20 минут. Готовый пирог доставать из формы хорошо охлажденным.

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Автор: Алина Вишневская