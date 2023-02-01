Понадобится не более 5 минут - и тесто для пирога готово.

Этот пирог называют еще итальянский пирог 12 ложек. Готовится он предельно просто - практически все ингредиенты добавляются по 12 ложек. Если у вас нет кухонных весов или вы никак не можете "подружиться" с бисквитом, то этот пирог - просто находка.

Кстати, ранее мы писали, сколько грамм в столовой ложке - сахара, меда, соли и других продуктов.

Пирог 12 ложек - рецепт

Тесто для пирога готовится очень быстро. По желанию в него можно добавить замороженные или свежие ягоды - получается необыкновенно нежный, вкусный и ароматный пирог.

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Яйца - 3 шт.

Растительное масло (рафинированное) - 12 ст. л.

Молоко - 12 ст. л.

Сахар - 12 ст. л.

Мука - 12 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Смешайте яйца, растительное масло, молоко, добавьте сахар, соль.

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры.

Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в полученную массу. Перемешайте - тесто должно получиться средней густоты. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте манкой. Залейте тесто, выпекайте 40 минут при 180°С. Выключите и дайте пирогу постоять еще 10 минут в закрытой духовке.

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