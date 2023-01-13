Сколько грамм в столовой ложке сахара, меда, соли и других продуктов - читайте на УНИАН.

Столовая ложка - универсальная мера измерения продуктов на кухне, если нет мерного стакана или кухонных весов. Сложность измерения ложкой состоит в том, что все вещества имеет разный объем. Чтобы точно измерить вес ингредиента, нужно точно, сколько грамм содержится в столовой ложке для конкретного продукта.

УНИАН подскажет, сколько граммов в столовой ложке посещается для разных продуктов. Эту шпаргалку можно выписать на листок и оставить на кухне.

Сколько грамм в столовой ложке - список для разных продуктов

Мы указываем примерный вес продуктов в столовой ложке продукта без горки:

Видео дня

1 столовая ложка сахара - 20 г;

1 столовая ложка соли - 25 г;

1 столовая ложка сахарной пудры - 23 г;

1 столовая ложка жидкого меда - 25 г;

1 столовая ложка лимонной кислоты - 12 г;

1 столовая ложка соды - 22 г;

1 столовая ложка сухих дрожжей - 9 г;

1 столовая ложка желатина - 10 г;

1 столовая ложка какао - 20 г;

1 столовая ложка молотого кофе - 15 г;

1 столовая ложка воды - 13 г;

1 столовая ложка уксуса - 13 г;

1 столовая ложка подсолнечного масла - 12 г;

1 столовая ложка растопленного сливочного масла - 11 г.

Важно помнить, что это примерные значения, поскольку все ложки различаются по объему.

Вас также могут заинтересовать новости: