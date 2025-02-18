Блины на воде с яйцами получаются такими же вкусными, как и приготовленные на молоке.

Блины давно являются частью нашей привычной кухни. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт и любимые начинки. Кто-то заворачивает в них что-то, а кто-то - просто смазывает джемами, медом, сгущенкой или шоколадной пастой.

Сегодня мы рассмотрим, как приготовить блины без использования в них молока.

Классические блины - рецепт без начинки

Блины на кипятке получаются тонкими, вкусными и нежными. Их несложно готовить, но результат вас обязательно порадует. Для приготовления вам нужны:

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один стакан муки;

два яйца;

330 миллилитров воды;

две столовые ложки сахара;

треть чайной ложки соды;

две столовые ложки масла;

щепотка соли;

пакет ванильного сахара.

Яйца взбиваем с солью, ванилью и сахаром до пышной пены. Воду в рецепте поделите пополам. Первую часть добавляем в тесто теплой, продолжая взбивать. Далее всыпаем муку, у нас должна получиться однородная смесь без комочков. Оставшуюся воду доводим до кипения и вливаем в тесто, быстро помешивая и тем самым его заваривая.

Добавляем масло и оставляем тесто на блины настаиваться на полчаса. После этого можно жарить на горячей сковороде, смазанной каплей масла.

Теперь, когда вы знаете, как сделать вкусные блины на воде, можно озаботиться приготовлением достойной начинки для них.

Готовим блины с творогом

Сладкие блины - это отдельный вид искусства. Можно попробовать огромное количество вариаций, добавляя сезонные фрукты и ягоды, а также разные крема для декора.

Для базовой творожной начинки достаточно перебить блендером творог с сахаром и добавить туда сухофрукты по вкусу, но мы рассмотрим начинку со вкусом "Рафаэлло". Для нее вам понадобятся:

300 граммов творога;

100 граммов сгущенки (из молока или кокосовой);

шесть столовых ложек стружки кокоса.

Перебиваем творог в нежную массу и вмешиваем в нее сгущенку и стружку. Когда будете заворачивать начинку в блины по желанию можно всыпать дробленый миндаль. Готовое лакомство украшаем растопленным белым шоколадом.

Как сделать блины с мясом

Блины с начинкой из мяса нужно готовить без ванили и сахара, поскольку это будет соленое блюдо. Для этой начинки вам понадобится:

500-600 граммов мясного фарша;

1 столовая ложка растительного масла;

20 граммов сливочного масла;

1-2 луковицы (150 граммов примерно);

специи;

75 граммов молока.

На сковороде разогреваем растительное и сливочное масло, обжариваем лук до румяности и мягкости. Затем добавляем фарш и перемешиваем. Приправляем и вливаем молоко. Продолжаем помешивать и обжариваем до готовности.

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