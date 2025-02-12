Многие люди любят сельдь пряного посола за ее неповторимый вкус и аромат. В СССР был чудесный рецепт этой рыбы.
Для начала рассмотрим, что значит сельдь пряного посола. В отличие от классического варианта, где используется только соль, в эту рыбу добавляли множество ароматных специй и пряностей для усиления вкуса и запаха это блюда.
Раньше ее было сложно повторить дома, так как в те времена рецепт хранился под секретом. Сейчас же ее может приготовить дома любой желающий.
Сельдь пряного посола - рецепт ГОСТ СССР
Готовится эта сельдь пряного посола целиком, однако по желанию вы можете сделать сельдь пряного посола кусочками - для этого нужно будет нарезать рыбу. Для приготовления вам нужно взять:
- две селедки;
- один литр воды;
- 90 граммов соли;
- одну столовую ложку сахара;
- два бутона гвоздики;
- 0,5 чайной ложки семян кориандра;
- два лавровых листа;
- щепотку мускатного ореха;
- 15 горошков черного перца;
- 0,5 чайной ложки корицы;
- 0,5 чайной ложки сушеной мяты;
- 0,5 чайной ложки сушеного перца чили;
- 10 горошков душистого перца.
Рыбу размораживаем в холодильнике - это позволит ей лучше сохранить текстуру. Когда она будет готова для приготовления, можно приступать к маринаду. Смешиваем все специи с половиной соли вместе, можно их даже немного потолочь в ступке, чтоб раскрылись ароматы. "Лаврушку" стоит разрезать на более мелкие фрагменты.
В воде растворяем соль, которую ранее отложили. Селедку очищаем от всего лишнего и хорошо промываем. Для верности просушиваем бумажным полотенцем.
Можно приготовить сельдь пряного посола в банке или же воспользоваться контейнером, пакетом - на ваш вкус. Помещаем рыбу в выбранную емкость и посыпаем специями. Сверху нужно вылить подсоленную воду и затем плотно закрыть.
Сколько по времени должна солиться селедка? На это уйдет трое суток в холодильнике. Время от времени ее можно встряхивать немного.
По истечении этого времени сельдь пряного посола в рассоле будет готова.
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