Что значит рыба пряного посола и как ее приготовить дома без проблем.

Многие люди любят сельдь пряного посола за ее неповторимый вкус и аромат. В СССР был чудесный рецепт этой рыбы.

Для начала рассмотрим, что значит сельдь пряного посола. В отличие от классического варианта, где используется только соль, в эту рыбу добавляли множество ароматных специй и пряностей для усиления вкуса и запаха это блюда.

Раньше ее было сложно повторить дома, так как в те времена рецепт хранился под секретом. Сейчас же ее может приготовить дома любой желающий.

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Сельдь пряного посола - рецепт ГОСТ СССР

Готовится эта сельдь пряного посола целиком, однако по желанию вы можете сделать сельдь пряного посола кусочками - для этого нужно будет нарезать рыбу. Для приготовления вам нужно взять:

две селедки;

один литр воды;

90 граммов соли;

одну столовую ложку сахара;

два бутона гвоздики;

0,5 чайной ложки семян кориандра;

два лавровых листа;

щепотку мускатного ореха;

15 горошков черного перца;

0,5 чайной ложки корицы;

0,5 чайной ложки сушеной мяты;

0,5 чайной ложки сушеного перца чили;

10 горошков душистого перца.

Рыбу размораживаем в холодильнике - это позволит ей лучше сохранить текстуру. Когда она будет готова для приготовления, можно приступать к маринаду. Смешиваем все специи с половиной соли вместе, можно их даже немного потолочь в ступке, чтоб раскрылись ароматы. "Лаврушку" стоит разрезать на более мелкие фрагменты.

В воде растворяем соль, которую ранее отложили. Селедку очищаем от всего лишнего и хорошо промываем. Для верности просушиваем бумажным полотенцем.

Можно приготовить сельдь пряного посола в банке или же воспользоваться контейнером, пакетом - на ваш вкус. Помещаем рыбу в выбранную емкость и посыпаем специями. Сверху нужно вылить подсоленную воду и затем плотно закрыть.

Сколько по времени должна солиться селедка? На это уйдет трое суток в холодильнике. Время от времени ее можно встряхивать немного.

По истечении этого времени сельдь пряного посола в рассоле будет готова.

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