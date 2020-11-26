Нежные золотистые пышные вафли - очень популярное в мире блюдо, которое имеет множество вариаций в разных странах. Наиболее популярными являются бельгийские вафли, которые имеют хрустящую корочку и нежную серединку и узор из глубоких квадратов. Для их приготовления нужен недорогой прибор - электровафельница, в которой тесто запекается за несколько минут. Бельгийские вафли можно подать с фруктами и мороженым, полить сладким сиропом или кремом, а также приготовить соленые вафли с овощами, мясом или яичницей.
Классические сладкие бельгийские вафли
- Мука - 180 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 230 г.
- Сахар - 100 г.
- Ванильный сахар - 2 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Соль по вкусу.
Яйца разделить на желтки и белки. Белки убрать в холодильник, а к желткам добавить сахар и перемешать. Добавить ванильный сахар и размягченное сливочное масло, влить теплое молоко и хорошо перемешать. Положить в тесто разрыхлитель и добавить просеянную муку, замесить тесто. В охлаждённые белки добавить щепотку соли и взбить до крепкой пены.
Белки аккуратно вмешать в тесто. Хорошо разогреть вафельницу и влить тесто, распределить по всей поверхности вафельницы. Выпекать с каждой стороны по 2-7 минут (зависит от модели вафельницы). Подавать с вареньем, медом или фруктами.
Бельгийские вафли диетические низкокалорийные
- Овсяные хлопья или овсяная мука - 250 г
- Яблоко - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Банан - 1 шт.
- Молоко - 100 мл
- Соль - щепотка
- Сода - 0,5 ч.л.
- Мед - 1 ст.л.
Яблоко очистить от кожуры и удалить семена. Банан и яблоко пюрировать блендером, влить молоко и вбить яйца. Овсяные хлопья измельчить в муку с помощью кофемолки или блендера, всыпать в тесто, добавить соль, мед и соду. Тесто тщательно перемешать и вылить на хорошо разогретую вафельницу. Выпекать по 3 минуты с каждой стороны.
Соленые бельгийские вафли с семгой и авокадо
Для теста:
- Мука - 215 г.
- Крахмал - 70 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Сода - 0.5 ч.л.
- Соль.
- Кефир - 350 мл.
- Молоко - 120 мл
- Растительное масло - 5 ст.л.
- Яичные желтки - 2 шт.
Для подачи:
- Семга слабосоленая - 200 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Руккола - 4 веточки.
В большой миске перемешать муку, крахмал, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В другой миске взбить миксером кефир, молоко, растительное масло и желтки с солью. Соединить две смеси и снова взбить миксером. Влить тесто в разогретую вафельницу и выпекать согласно инструкции с двух сторон.
Семгу и авокадо нарезать ломтиками, приготовить яичницу. На горячую вафлю выложить рыбу, авокадо и яичницу, украсить рукколой или базиликом.
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