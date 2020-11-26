Нежные пышные бельгийские вафельницы готовятся с помощью электровафельницы.

Нежные золотистые пышные вафли - очень популярное в мире блюдо, которое имеет множество вариаций в разных странах. Наиболее популярными являются бельгийские вафли, которые имеют хрустящую корочку и нежную серединку и узор из глубоких квадратов. Для их приготовления нужен недорогой прибор - электровафельница, в которой тесто запекается за несколько минут. Бельгийские вафли можно подать с фруктами и мороженым, полить сладким сиропом или кремом, а также приготовить соленые вафли с овощами, мясом или яичницей.

Классические сладкие бельгийские вафли

Мука - 180 г.

Сливочное масло - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Молоко - 230 г.

Сахар - 100 г.

Ванильный сахар - 2 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль по вкусу.

Яйца разделить на желтки и белки. Белки убрать в холодильник, а к желткам добавить сахар и перемешать. Добавить ванильный сахар и размягченное сливочное масло, влить теплое молоко и хорошо перемешать. Положить в тесто разрыхлитель и добавить просеянную муку, замесить тесто. В охлаждённые белки добавить щепотку соли и взбить до крепкой пены.

Белки аккуратно вмешать в тесто. Хорошо разогреть вафельницу и влить тесто, распределить по всей поверхности вафельницы. Выпекать с каждой стороны по 2-7 минут (зависит от модели вафельницы). Подавать с вареньем, медом или фруктами.

Бельгийские вафли диетические низкокалорийные

Овсяные хлопья или овсяная мука - 250 г

Яблоко - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Банан - 1 шт.

Молоко - 100 мл

Соль - щепотка

Сода - 0,5 ч.л.

Мед - 1 ст.л.

Яблоко очистить от кожуры и удалить семена. Банан и яблоко пюрировать блендером, влить молоко и вбить яйца. Овсяные хлопья измельчить в муку с помощью кофемолки или блендера, всыпать в тесто, добавить соль, мед и соду. Тесто тщательно перемешать и вылить на хорошо разогретую вафельницу. Выпекать по 3 минуты с каждой стороны.

Соленые бельгийские вафли с семгой и авокадо

Для теста:

Мука - 215 г.

Крахмал - 70 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Соль.

Кефир - 350 мл.

Молоко - 120 мл

Растительное масло - 5 ст.л.

Яичные желтки - 2 шт.

Для подачи:

Семга слабосоленая - 200 г.

Авокадо - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Руккола - 4 веточки.

В большой миске перемешать муку, крахмал, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В другой миске взбить миксером кефир, молоко, растительное масло и желтки с солью. Соединить две смеси и снова взбить миксером. Влить тесто в разогретую вафельницу и выпекать согласно инструкции с двух сторон.

Семгу и авокадо нарезать ломтиками, приготовить яичницу. На горячую вафлю выложить рыбу, авокадо и яичницу, украсить рукколой или базиликом.

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Автор: Екатерина Пулатова