Чего только не придумают хозяйки, чтобы сократить время у плиты, но поставить на стол вкусный и полезный десерт. Например, ленивые сырники. Их можно жарить на сковороде, а можно готовить в духовке - и те, и другие требуют минимум времени и усилий. И да - они получаются даже без яиц.
- Ленивые сырники на сковороде
- Ленивые сырники без яиц
- Ленивые сырники - рецепт в духовке с яблоком и морковью
Ленивые сырники на сковороде
Один из самых быстрых и простых рецептов. Творожное тесто по консистенции получается как тесто на оладьи.
Ингредиенты:
- творог (9%) - 400 г;
- яйца - 3 шт.;
- мука - 3 ст. л.;
- сахар - 1 ст. л.;
- соль - щепотка;
- растительное масло.
Как сделать ленивые сырники
Смешайте творог, яйца, муку, соль, сахар.
Если творог зернистый, то пробейте его блендером или протрите через сито.
Вымешайте до однородности. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите ложкой, смазанной растительным маслом, порции теста на сковородку. Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Ленивые сырники без яиц
В этом рецепте нет яиц, а ленивые сырники не нужно формировать - достаточно скатать из массы "колбаску" и нарезать шайбы.
Ингредиенты:
- творог - 180 г;
- сахар - 2 ст. л.;
- соль - щепотка;
- пшеничная мука - 1 ст. л.;
- растительное масло.
Как сделать ленивые сырники
Разотрите творог с сахаром до однородности (можно перебить с помощью блендера). Добавьте соль, муку и замесите тесто. Сформируйте из него "колбаску", нарежьте ее на "шайбы". Слегка обваляйте в муке и обжарьте на масле до румяности.
Ленивые сырники - рецепт в духовке с яблоком и морковью
Эти нежные, воздушные и полезные ленивые сырники очень нравятся детям.
Ингредиенты:
- творог - 300 г;
- мука - 4,5 ст. л.;
- ванильный сахар - 1/2 ч. л.;
- сахар - 4 ст. л. + 1 ст. л.;
- яичные белки - 2 шт.;
- яблоко - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.
Как сделать ленивые сырники
Смешайте творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку, тщательно вымесите. Натрите яблоко и морковь, добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте. Выложите в порционные формочки творожное тесто – на 2/3 высоты, в небольшое углубление положите по чайной ложке натертого яблочно-морковного микса. Закройте сверху творожным тестом, отправьте в разогретую до 180°С духовку на 15 минут.