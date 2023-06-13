Попробуйте вместо обычных приготовить ленивые сырники - уверены, вам понравятся.

Чего только не придумают хозяйки, чтобы сократить время у плиты, но поставить на стол вкусный и полезный десерт. Например, ленивые сырники. Их можно жарить на сковороде, а можно готовить в духовке - и те, и другие требуют минимум времени и усилий. И да - они получаются даже без яиц.

Ленивые сырники на сковороде

Один из самых быстрых и простых рецептов. Творожное тесто по консистенции получается как тесто на оладьи.

Ингредиенты:

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творог (9%) - 400 г;

яйца - 3 шт.;

мука - 3 ст. л.;

сахар - 1 ст. л.;

соль - щепотка;

растительное масло.

Как сделать ленивые сырники

Смешайте творог, яйца, муку, соль, сахар.

Если творог зернистый, то пробейте его блендером или протрите через сито.

Вымешайте до однородности. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите ложкой, смазанной растительным маслом, порции теста на сковородку. Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Ленивые сырники без яиц

В этом рецепте нет яиц, а ленивые сырники не нужно формировать - достаточно скатать из массы "колбаску" и нарезать шайбы.

Ингредиенты:

творог - 180 г;

сахар - 2 ст. л.;

соль - щепотка;

пшеничная мука - 1 ст. л.;

растительное масло.

Как сделать ленивые сырники

Разотрите творог с сахаром до однородности (можно перебить с помощью блендера). Добавьте соль, муку и замесите тесто. Сформируйте из него "колбаску", нарежьте ее на "шайбы". Слегка обваляйте в муке и обжарьте на масле до румяности.

Ленивые сырники - рецепт в духовке с яблоком и морковью

Эти нежные, воздушные и полезные ленивые сырники очень нравятся детям.

Ингредиенты:

творог - 300 г;

мука - 4,5 ст. л.;

ванильный сахар - 1/2 ч. л.;

сахар - 4 ст. л. + 1 ст. л.;

яичные белки - 2 шт.;

яблоко - 1 шт.;

морковь - 1 шт.

Как сделать ленивые сырники

Смешайте творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку, тщательно вымесите. Натрите яблоко и морковь, добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте. Выложите в порционные формочки творожное тесто – на 2/3 высоты, в небольшое углубление положите по чайной ложке натертого яблочно-морковного микса. Закройте сверху творожным тестом, отправьте в разогретую до 180°С духовку на 15 минут.

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