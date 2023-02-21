Не все хозяйки знают, как готовить блины на молоке так, чтобы они вышли ажурными и не порвались.

Масленица 2023 - отличный повод, чтобы почтить традиции предков, напечь блинов и отметить светлый праздник весны. Из-за того, что рецепты из интернета не всегда бывают удачными, традиционное блюдо рвется и получается невкусным. УНИАН расскажет, как сделать заварные блины на молоке без проблем.

Ранее мы говорили о том, как приготовить блины на кефире.

Блины на молоке без яиц - рецепт

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Видео дня

300 г муки;

2 столовые ложки сахара;

щепотка соли;

щепотка ванилина;

500 мл молока;

2 столовые ложки растительного масла + для смазывания сковороды.

В глубокой емкости смешать муку, сахар, соль и ванилин. Влить теплое молоко порциями, аккуратно перемешивая тесто. Добавить масло и оставить на 20 минут. Сковороду смазать маслом, нагреть, вылить порцию теста. Обжаривать с двух сторон до золотистого цвета блинов.

Проверенный рецепт - блины на молоке заварные

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца;

1 стакан молока;

1 стакан кипяченой воды;

3 ст.л растительного масла;

200 гр муки;

3 ст.л сахара;

щепотка соли.

Взбить яйца с сахаром и солью, добавить теплое молоко. Всыпать просеянную муку и перемешать тесто до однородности. Влить кипяток, перемешать тесто и добавить растительное масло. Снова перемешать, жарить блины на разогретой сковороде, смазанной маслом, до готовности.

Блины на скисшем молоке - рецепт

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 стакана скисшего молока;

2 яйца;

сливочное масло;

3 ст.л растительного масла;

250 гр муки;

1 ст.л сахара;

щепотка соли;

сода - на кончике ножа.

Муку просеять в глубокую миску, всыпать соль, сахар, добавить яйца, молоко и растительное масло. Все перемешать вилкой или венчиком, оставить тесто на 30 минут. Соду развести в 1 ст.л горячей воды, добавить в тесто. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, порционно выливать тесто и обжаривать блины с двух сторон до готовности.

Вас также могут заинтересовать новости: