Масленица 2023 - отличный повод, чтобы почтить традиции предков, напечь блинов и отметить светлый праздник весны. Из-за того, что рецепты из интернета не всегда бывают удачными, традиционное блюдо рвется и получается невкусным. УНИАН расскажет, как сделать заварные блины на молоке без проблем.
Ранее мы говорили о том, как приготовить блины на кефире.
Блины на молоке без яиц - рецепт
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г муки;
- 2 столовые ложки сахара;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина;
- 500 мл молока;
- 2 столовые ложки растительного масла + для смазывания сковороды.
В глубокой емкости смешать муку, сахар, соль и ванилин. Влить теплое молоко порциями, аккуратно перемешивая тесто. Добавить масло и оставить на 20 минут. Сковороду смазать маслом, нагреть, вылить порцию теста. Обжаривать с двух сторон до золотистого цвета блинов.
Проверенный рецепт - блины на молоке заварные
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 яйца;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан кипяченой воды;
- 3 ст.л растительного масла;
- 200 гр муки;
- 3 ст.л сахара;
- щепотка соли.
Взбить яйца с сахаром и солью, добавить теплое молоко. Всыпать просеянную муку и перемешать тесто до однородности. Влить кипяток, перемешать тесто и добавить растительное масло. Снова перемешать, жарить блины на разогретой сковороде, смазанной маслом, до готовности.
Блины на скисшем молоке - рецепт
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 стакана скисшего молока;
- 2 яйца;
- сливочное масло;
- 3 ст.л растительного масла;
- 250 гр муки;
- 1 ст.л сахара;
- щепотка соли;
- сода - на кончике ножа.
Муку просеять в глубокую миску, всыпать соль, сахар, добавить яйца, молоко и растительное масло. Все перемешать вилкой или венчиком, оставить тесто на 30 минут. Соду развести в 1 ст.л горячей воды, добавить в тесто. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, порционно выливать тесто и обжаривать блины с двух сторон до готовности.