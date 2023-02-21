Такие блины долго не черствеют, а готовить их можно даже на прокисшем кефире.

Мы привыкли готовить блины на молоке или воде. Но блины на кефире - они другие. И сейчас мы говорим не о пышных оладьях, а именно о блинах - тонких и в дырочку. Блины на кефире отличаются от тех, что готовят на молоке: они получаются с легкой кислинкой, а еще - очень нежные.

Ранее мы рассказывали, как приготовить золотистые блины на молоке и тонкие блины на воде.

Блины на кефире классические

Блинчики получаются тонкими и нежными - легкости им добавляет сода, которая реагирует с кислотой и размягчает тесто. Для приготовления вам понадобятся:

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кефир - 500 мл;

яйца - 3 шт.;

мука - 150 г;

соль - 1/2 ч. л.;

сода - 1/2 ч. л.;

сахар - 1 ст. л.;

растительное масло - 2 ст. л.

Взбейте яйца, добавьте соль, соду и сахар. Влейте масло, добавьте половину муки и половину кефира и перемешайте.

Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а муку лучше просеять.

Добавьте оставшуюся муку и кефир и ещё раз перемешайте - должна получиться однородная консистенция. Дайте тесту настояться 15 минут. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом. Распределяйте тесто тонким слоем и обжаривайте на среднем огне до золотистости.

Смазывайте сковородку периодически маслом.

Блины на кефире с кипятком

Заварные блины на кефире очень популярны. Кипяток "отвечает" за дырочки в блинах - их получается много. Для приготовления вам понадобятся:

кефир - 500 мл;

вода - 300 мл;

яйца - 2 шт.;

мука - 300 г;

сода - 1/2 ч. л.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - щепотка;

растительное масло - 2 ст. л.

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте кефир, перемешайте. Всыпьте просеянную муку, тщательно вымешайте и оставьте тесто на 10 минут. Влейте тонкой струйкой кипяток, постоянно перемешивая массу. Добавьте соду, перемешайте. Влейте масло. Выпекайте на горячей сковороде на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Блины на кефире - рецепт с молоком

Вместо кипятка можно в блины добавить горячее молоко - будет еще вкуснее. Для приготовления вам понадобятся:

кефир - 500 мл;

молоко - 250 мл;

мука - 250 г;

яйцо - 1 шт;

соль - 1/2 ч. л.;

сода - 1 ч. л.;

сахар - 1 ст. л.;

растительное масло - 1 ст. л.

Смешайте подогретый кефир с яйцом, солью, сахаром. Добавьте соду и перемешайте. Всыпьте муку и еще раз перемешайте. Влейте тонкой струйкой кипящее молоко, помешивая тесто. Добавьте масло. Смажьте сковороду маслом, выпекайте блины на разогретой сковороде - на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

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