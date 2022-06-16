УНИАН собрал три рецепта простого любимого из детства десерта.

Вафельный торт - смехотворно простой и очень вкусный десерт, который с детства знаком каждому украинцу. Вафельные коржи, промазанные сгущенкой - идеальный десерт к чаю. Диетическим это лакомство точно не является, но иногда побаловать себя им вполне можно.

УНИАН собрал 3 вкусных и простых рецепта вафельного торта - как более приторных, так и менее сладких. Ранее мы рассказывали, как готовить торт сметанник.

Вафельный торт со сгущенкой и маслом

Коржи вафельные - 100 г.

Вареное сгущенное молоко - 600 г.

Сливочное масло - 270 г.

Масло заранее достать из холодильника и размягчить до комнатной температуры. Можно оставить его в солнечном месте. Перемешать сгущенку с маслом до однородности. Большое плоское блюдо немного смазать кремом и положить первый корж - так он не будет скользить по блюду.

Сложить торт, смазывая кремом каждый слой. По желанию смазать сгущенкой верх торта и украсить свежими ягодами или орехами. Поставить торт на ночь в холодильник.

Вафельный торт со сгущенкой и сметаной

Вафельные коржи готовые - 300 г.

Сгущёнка варёная - 1 банка (370 г).

Сметана 20% - 380 г.

Такой вариант торта менее калорийный и не такой приторный на вкус.

Сметану заранее достать из холодильника. Смешать венчиком сметану и сгущенку. Собрать торт, чередуя коржи с кремом. Смазать кремом также верх и края торта. Поставить торт для пропитки в холодильник на 2-5 часов в зависимости от толщины коржей.

Вафельный торт с заварным кремом

Коржи вафельные - 300 г.

Молоко - 500 мл.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 120 г.

Сливочное масло - 50 г.

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Соединить в миске яйца и сахар, смешать. Всыпать муку и влить 100 г холодного молока. Тщательно перемешать. Остальное молоко довести на плите до кипения. В кипящее молоко влить яичную смесь тонкой струей и постоянно помешивать, чтобы не было комков.

Варить крем 3 минуты на маленьком огне, постоянно помешивая. Выключить огонь и добавить холодное масло, пока оно не растворится. Готовый заварной крем накрыть пленкой и остудить до комнатной температуры. Сложить вафельный торт из крема и коржей. Оставить в холодильнике на 2 часа.

Вас также могут заинтересовать новости: