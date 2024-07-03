Быстрый чизкейк без выпечки понравится всей семье.

Чизкейк - это нежный однородный десерт из сливочного сыра на основе из печенья. Процесс его приготовления можно упростить и удешевить. Чизкейк из творога получается не менее вкусным, а запекать его вообще не нужно. Сверху десерт можно украсить растопленным шоколадом, карамелью, а также любимым фруктовым или ягодным желе.

Готовить чизкейк без выпечки рекомендуем из мягкого и влажного творога жирностью 5-9%. Идеально подойдет магазинный творог в брикетах, который уже перетерт в крошку.

Чизкейк без выпечки с творогом и клубничным желе

Ингредиенты для основы:

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печенье - 200 г;

сливочное масло - 100 г.

Ингредиенты для чизкейка:

творог - 200 г;

сметана 20% - 200 г;

сахар - 5 стол. л.;

желатин - 20 г.

Ингредиенты для заливки:

клубничное желе сухое - 2 упаковки;

клубника - 300 г.

Ингредиенты рассчитаны на форму для торта диаметром 20 см. Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки для теста. Сливочное масло растопите и залейте крошку из печенья. Перемешайте до однородности и выложите массу в форму для торта. Утрамбуйте стаканом и поставьте в холодильник на 1 час.

Желатин замочите в 100 г холодной воды на 30 минут. Тем временем с помощью блендера перебейте до однородности творог, сметану и сахар. Разбухший желатин растворите ещё в 100 г горячей воды. Смешайте желатиновую и творожную массу.

Из холодильника достаньте застывший корж из печенья и вылейте на него чизкейк с творогом. Разровняйте поверхность и поставьте десерт в холодильник застывать на 1-2 часа.

Когда торт застынет, выложите на него нарезанную клубнику. Две упаковки желе растворите в 400 мл кипятка и залейте ягоды. Снова верните десерт в холодильник на 1 час, чтобы заливка застыла.

Готовый чизкейк с клубникой украсьте по своему вкусу веточками мяты или сиропом. Храните десерт в холодильнике.

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