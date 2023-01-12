Меню на Щедрый вечер может включать сытные мясные блюда.

Щедрый вечер - это давний украинский праздник, который отмечается 13 января по современному календарю. В давние времена до смены календаря это было 31 декабря - последний день в году. Вечер накануне Нового года называли Щедрым, поскольку уже заканчивался пост и можно было готовить мясные и молочные блюда.

Народный праздник 13 января известен как день Маланки. Главным блюдом этого праздника была щедрая кутья, которую в отличие от обычной заправляли сливочным маслом и молоком. Также на стол ставили мясные блюда, пирожки с мясом и колбаски. Наши предки считали, что чем богаче будет стол в этот день, тем благополучнее будет год. УНИАН расскажет, что можно приготовить на Щедрый вечер в наши дни.

Щедрая кутья на Щедрый вечер

Щедрую кутью готовят с добавлением сливочного масла или смальца, а заправляется молоком, сливками или сметаной.

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Ингредиенты:

пшеница - 350 г;

мак - 200 г;

грецкие орехи - 100 г;

сухофрукты - 100 г;

мед - 100 г;

коньяк (по желанию) - 1 ст.л.;

сливочное масло - 3 ст.л.

Пшеницу замочить на 5-8 часов и отварить до готовности. В зависимости от сорта пшеница варится 20-50 минут - время варки указано на упаковке. Соотношение крупы и воды при варке должно быть 1:2,5.

Мак залить кипятком и перетереть в ступке, чтобы выделилось белое "молоко". Орехи и сухофрукты мелко нарезать. Смешать вареную пшеницу с орехами и сухофруктами.

Мед растворить в теплом узваре или молоке. Количество меда подбирайте по вкусу. Залить пшеницу медовой жидкостью. В самом конце приготовления заправить кутью сливочным медом и, по желанию, коньяком.

Верещака из свиных ребер

Верещака - это мясо, тушенное в свекольном квасе. Вместо свиных ребер можно взять любое другое мясо на кости.

Ингредиенты:

свиные ребра - 400 г;

белый хлеб - 200 г;

лук - 2 шт.;

перец душистый горошком - 5 шт.;

перец черный горошком - 5 шт.;

свекла - 500 г;

вода - 1 л.

Сначала нужно приготовить свекольный квас. Для этого свеклу нужно почистить, помыть и мелко нарезать. Залить свеклу холодной водой и поставить в теплое место на 4-5 дней для брожения.

На сковороде обжарить сало по 8-10 минут. Свиные ребра посолить и поперчить, обжарить на жире от сала до золотистого цвета. Выложить ребра в форму для запекания, залить 500 мл свекольного кваса и запекать в духовке 30 минут при 180°.

Хлеб мелко нарезать и слегка обжарить в сковороде, где готовилось мясо. Добавить хлеб и мелко нарезанный лук в духовку к свиным рёбрам, запекать все вместе ещё 15 минут. Подавать верещаку с рубленой зеленью.

Домашняя колбаса

На праздник желательно приготовить колбасу заранее и поставить в холодильник, а пожарить прямо перед подачей на стол. Так колбаса будет вкуснее.

Ингредиенты:

свинина - 2 кг;

сало - 500 г;

чеснок - 1 головка;

свиные кишки;

соль, черный молотый перец, специи по вкусу.

Свиные кишки тщательно промыть в теплой воде, потом вывернуть наизнанку и еще раз промыть. Желательно снять с кишок слизь с помощью ножа. С мяса удалить кости и хрящи. Из сала снять шкурку.

100 г сала отложить для жарки. Остальное сало вместе с мясо мелко нарезать или перекрутить в мясорубке - как вам больше нравится. Если мясо жирное, то сала нужно меньше. Приправить и посолить фарш, добавить измельченный чеснок.

Подготовленные кишки начинить фаршем с помощью специальной насадки для мясорубки. Не нужно начинять кишку слишком плотно, иначе она лопнет при жарке. Край кишки перевязать ниткой.

Сырые колбаски поставить в холодильник. Перед подачей обжарить на сковороде 100 г сала, а затем колбаски по 15 минут с каждой стороны. Также колбаски можно запечь в духовке.

Кровянка с гречкой

Кровянку принято готовить на Щедрый вечер на Подолье. Чтобы она была ароматнее, блюдо лучше пожарить сразу перед подачей на стол.

Ингредиенты:

гречка - 200 г;

кровь - 1 л;

сало - 350 г;

мясо - 100 г;

лук - 3 шт.;

молоко - 200 г;

лавровый лист - 1 шт.;

душистый перец горошком - 2 шт.;

кишки тонкие очищенные - 3 шт.;

соль, перец, специи по вкусу.

Гречку отварить до готовности (20 минут). Также отварить до готовности сало (30-40 минут) с душистым перцем и лавровым листом. Лук мелко нарезать и пожарить. Смешать все ингредиенты и замесить фарш. Начинить кишки и опустить кровянку на 10 минут в кипящую воду. Во время варки проколоть колбасу зубочисткой в нескольких местах.

После этого кровянку жарят на сковороде или запекают при 250°. Готовится кровянка 30-40 минут.

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