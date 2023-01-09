УНИАН собрал лучшие щедривки для взрослых и детей на Щедрый вечер.

Каждый год 13 января украинцы празднуют Щедрый вечер или день Маланки. По традиции в этот день молодежь наряжалась в Маланку и ходила по селу, а также распевала специальные песни-щедривки. Эти традиции сквозь века дошли до наших дней, и мы до сих пор помним, когда нужно щедровать и колядовать в Украине.

Что такое Щедрый вечер - история и традиции праздника

Щедрый вечер - это давний украинский народный праздник, канун Нового года. По старому юлианскому календарю в эту дату наступало 31 декабря - последний день в году. Со временем на территории Украины был введен современный григорианский календарь. Щедрый вечер переместился на 13 января, но его традиции всё ещё помнят. Вот почему дата 14 января называется Старый Новый год. Щедрый вечер также называют днем Маланки, поскольку церковь в эту дату чтит преподобную Меланию.

Традиции и обычаи на Щедрый вечер

Наши предки провожали год обрядовыми песнями щедривками. По современному календарю щедруют в ночь с 13 на 14 января. Щедровать могут как дети, так и взрослые. Самая известная в Украине и во всем мире щедривка - это "Щедрик, щедривочка" в обработке Николая Леонтовича.

Видео дня

Помимо щедрования Щедрый вечер имеет много других традиций. В этот день украинцы устраивали ярмарки, играли и забавлялись, разводили костер. В селах в этот день наряжали парня и девушку в Василия и Маланку, и в таком наряде водили по селу. На Щедрый вечер готовили вареники, мясные пироги, кровянку, блинчики. Главным блюдом была щедрая кутья, которую можно заправить молоком или сливочным маслом.

Щедривки для взрослых

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за те нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені - там сміх

А з неба сипле-сипле сніг.

***

Ми - завзяті засівали.

В депутати нас не взяли.

Але торби в нас великі,

Руки сильні, очі дикі.

Краще хату відкривайте

І добро нам оддавайте.

Налякались? Наливайте!

***

Я щедрую, я щедрую,

Бо хазяїв щедрих чую,

Чарочку мені налийте,

Сито і щасливо жийте!

Дякую за пригощання,

З щедрим вечором вітання!

***

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік

Жито,пшениця, усяка пашниця, Коно́пель - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь - на пиво,

Пшениця - на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилась,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці - любові,

А в хаті - добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я нівроку - Нового вам року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих,чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою - там жито копою,

Де віл рогом - то там жито стогом.

Де віл хвостом - то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Послала нас мати в село щедрувати.

А батько сварився, щоб не барився.

А мати казала, щоб ви дали сала.

Виносьте книш, бо впущу в хату миш!

Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!

Дайте ще й кишку - з'їм у затишку!

Дайте, дядьку, п'ятака,

А ви, тітко, гроші,

Будьте хороші! Добрий вечір!

***

Сію, вію, посіваю…

Дайте грошей,

більш не знаю!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Дай Меланочці ковбаски,

Огірочка і намазки,

Бо припасів в вас нівроку!

Добрий вечір! З Новим роком!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим Роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

Щедривки для детей простые

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

Дайте ковбасу,

Бо хату розтрясу!

Дайте книш,

Бо напущу в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник!

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски.

Іще мало –

Дайте сало.

А іще не вся –

Дайте порося!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку, і в мішку,

І в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці і в колисці!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!!!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

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