Тоненькие кружевные блинчики, покрытые мелкими дырочками, - это не только красиво, но и очень вкусно! Такие вкусности украсят любой праздничный стол, как и обычный завтрак с чашкой кофе или чая.
Ажурные блины на молоке
- Мука - 1,5 ст.
- Яйца - 3 шт.
- Молоко - 1,5 ст.
- Кипяток - 1,5 ст.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Растительное масло - 3 ст. л.
Смешать яйца с солью, взбить их в пену. Можно миксером или вручную венчиком. Не прекращая взбивать, влить кипяток – масса сильно увеличится в объеме.
Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуПродолжая взбивать, всыпать муку, тщательно все перемешать. Влить молоко и растительное масло. Все хорошо смешать.
Хорошо разогреть сковородку, можно немного смазать ее маслом (только перед первым блином). На раскаленную сковороду вылить тесто и быстро распределить по всей площади. Когда блин с одной стороны поджарится, аккуратно перевернуть его на другую и тоже обжарить до румяности.
Готовые блины смазать маслом. Начинку для них можно использовать любую на собственный: творог, икру, красную рыбу и тому подобное.
Кружевные блины на кефире и молоке
- Мука - 1 ст.
- Молоко - 1 ст.
- Кефир - 1 ст.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль - щепотка
- Сода - 1 ч. л.
Муку соединить с содой и перемешать.
В другую емкость разбить яйца, всыпать соль и сахар. Взбить вилкой или венчиком до образования пузырьков и увеличения массы в объеме.
Влить кефир, перемешать. Далее просеять муку с содой. Перемешать до однородного состояния и оставить тесто отдохнуть минимум на 15 минут.
Молоко довести до кипения и снять с огня. Влить в тесто тонкой струйкой, обязательно помешивая его. Добавить растительное масло, помешать до однородности. Тесто получится довольно жидким.
Хорошо разогреть сковороду, перед первым блином можно смазать ее небольшим количеством масла. Выпекать блинчики с двух сторон до румяности и золотистости.
Блины с вишней
- Мука - 150 г
- Вода - 400 мл
- Соль - 3 г
- Яйцо - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
Для начинки
- Вишня - 300 г
- Крахмал - 2 ст. л.
- Сахар - 3 ст. л.
- Вода - 70 мл
Воду комнатной температуры влить в чашу миксера. Добавить куриные яйца, всыпать соль и сахар. Тщательно взбить миксером.
Читайте такжеБлины с красной рыбой на Масленицу: как приготовить вкусное и эффектное блюдоВсыпать дважды просеянную муку и снова хорошо все взбить, чтобы тесто было однородным, без комочков.
Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и влить половник теста. Равномерно распределить его по поверхности. Обжаривать с каждой стороны до легкой золотистости. При необходимости смазывать сковороду маслом.
В сотейнике вскипятить воду, всыпать и растворить сахар. Добавить крахмал и, быстро перемешивая венчиком, растворить его. Выложить вишню, предварительно вынув из нее косточки. Проварить 3 минуты и снять с огня, дать остыть.
Выложить вишневую начинку в центр блина, завернуть конвертиком или трубочкой.
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