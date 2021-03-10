Такие блины - отличный вариант и на праздник, и для буднего дня!

Тоненькие кружевные блинчики, покрытые мелкими дырочками, - это не только красиво, но и очень вкусно! Такие вкусности украсят любой праздничный стол, как и обычный завтрак с чашкой кофе или чая.

Ажурные блины на молоке

Мука - 1,5 ст.

Яйца - 3 шт.

Молоко - 1,5 ст.

Кипяток - 1,5 ст.

Соль - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Смешать яйца с солью, взбить их в пену. Можно миксером или вручную венчиком. Не прекращая взбивать, влить кипяток – масса сильно увеличится в объеме.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуПродолжая взбивать, всыпать муку, тщательно все перемешать. Влить молоко и растительное масло. Все хорошо смешать.

Хорошо разогреть сковородку, можно немного смазать ее маслом (только перед первым блином). На раскаленную сковороду вылить тесто и быстро распределить по всей площади. Когда блин с одной стороны поджарится, аккуратно перевернуть его на другую и тоже обжарить до румяности.

Готовые блины смазать маслом. Начинку для них можно использовать любую на собственный: творог, икру, красную рыбу и тому подобное.

Кружевные блины на кефире и молоке

Мука - 1 ст.

Молоко - 1 ст.

Кефир - 1 ст.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Сода - 1 ч. л.

Муку соединить с содой и перемешать.

В другую емкость разбить яйца, всыпать соль и сахар. Взбить вилкой или венчиком до образования пузырьков и увеличения массы в объеме.

Влить кефир, перемешать. Далее просеять муку с содой. Перемешать до однородного состояния и оставить тесто отдохнуть минимум на 15 минут.

Молоко довести до кипения и снять с огня. Влить в тесто тонкой струйкой, обязательно помешивая его. Добавить растительное масло, помешать до однородности. Тесто получится довольно жидким.

Хорошо разогреть сковороду, перед первым блином можно смазать ее небольшим количеством масла. Выпекать блинчики с двух сторон до румяности и золотистости.

Блины с вишней

Мука - 150 г

Вода - 400 мл

Соль - 3 г

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Для начинки

Вишня - 300 г

Крахмал - 2 ст. л.

Сахар - 3 ст. л.

Вода - 70 мл

Воду комнатной температуры влить в чашу миксера. Добавить куриные яйца, всыпать соль и сахар. Тщательно взбить миксером.

Читайте такжеБлины с красной рыбой на Масленицу: как приготовить вкусное и эффектное блюдоВсыпать дважды просеянную муку и снова хорошо все взбить, чтобы тесто было однородным, без комочков.

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и влить половник теста. Равномерно распределить его по поверхности. Обжаривать с каждой стороны до легкой золотистости. При необходимости смазывать сковороду маслом.

В сотейнике вскипятить воду, всыпать и растворить сахар. Добавить крахмал и, быстро перемешивая венчиком, растворить его. Выложить вишню, предварительно вынув из нее косточки. Проварить 3 минуты и снять с огня, дать остыть.

Выложить вишневую начинку в центр блина, завернуть конвертиком или трубочкой.

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Автор: УНИАН