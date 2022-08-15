Лето - пора, которая радует нас большим количеством разных фруктов и ягод. Это хороший повод приготовить не только варенья и компоты, а и ароматную выпечку. УНИАН собрал лучшие рецепты сдобы для ваших близких и расскажет, как приготовить простой пирог с ягодами на скорую руку.
- Пирог со смородиной и сметаной
- Воздушный пирог с малиной
- Песочный пирог с крыжовником
- Воздушный пирог с черникой
Ранее мы говорили, как сделать вкусный пирог с вишней, даже если вы никогда ничего не пекли.
Пирог со смородиной и сметаной
- мука - 270 гр;
- смородина - 200 гр;
- сахар - 200 гр;
- сметана - 160 гр;
- яйца - 3 шт;
- разрыхлитель - 1 ст.л;
- растительное масло - 1 ч.л;
- соль - щепотка.
Разогреть духовку до 180°C. Соединить муку, соль и разрыхлитель, перемешать, а затем просеять через сито. В отдельную посуду вбить яйца, добавить сахар, взбить миксером до образования белой воздушной массы. Следом добавить сметану и вмешать ее в яично-сахарную массу. Туда же высыпать муку и быстро перемешать.
Смородину вымыть, обсушить, форму для выпечки смазать растительным маслом, вылить половину теста, высыпать ягоды, а сверху снова залить тестом и положить ягоды. Выпекать пирог в духовке 40 минут при 180°C.
Воздушный пирог с малиной
- мука - 320 гр;
- малина - 200 гр;
- сметана - 220 гр;
- сахар - 200 гр;
- растительное масло - 100 гр;
- яйца - 2 шт;
- разрыхлитель - 10 гр;
- ванилин - щепотка.
Разогреть духовку до 180°C. Соединить муку с разрыхлителем, перемешать и просеять. В отдельной посуде взбить яйца с ванилином и сахаром, затем добавить сметану, снова взбить массу и, добавив растительное масло, повторить процедуру. Соединить эту смесь с мукой и разрыхлителем, тщательно перемешать и вылить 1\3 теста в форму для выпечки, смазанную маслом.
Выложить часть ягод, снова залить тестом и так повторять, пока не кончатся ингредиенты. Выпекать пирог в духовке 60 минут при 180°C
Песочный пирог с крыжовником
- мука - 600-620 гр;
- яйца - 2 шт;
- масло сливочное - 200 гр;
- сахар - 200 гр;
- соль - щепотка;
- сода - 0.5 ч.л;
- крыжовник - 250 гр;
- крахмал - 1 ст.л.
Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким, затем выложить его в емкость, добавить сахар и взбить венчиком. По одному вбить яйца и взбивать после каждого. Всыпать соль и соду, просеять 300 гр муки и, добавляя ее частями, тщательно вымешать тесто. В конце разрезать его на две части, одну обернуть пленкой и убрать в морозилку, вторую также обернуть пленкой, но спрятать в холодильник.
Достать тесто из холодильника, раскатать его по форме для выпечки. Крыжовник посыпать крахмалом и выложить на тесто, затем достать тесто из морозилки и натереть на терке сверху на крыжовник. Выпекать пирог в духовке 40 минут при 180°C.
Воздушный пирог с черникой
- мука - 230 гр;
- яйца - 1 шт;
- сахар - 100 гр;
- масло растительное - 60 гр;
- разрыхлитель - на кончике ножа;
- соль - щепотка;
- черника - 500 гр;
- крахмал - 0, 5 ч.л
Яйца разбить в миску, добавить сахар, соль и взбить миксером до образования воздушной массы. Влить растительное масло, перемешать. В отдельную емкость просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать. Соединить жидкую и сухую части теста, тщательно вымешать до однородности. Готовое тесто разделить на две неравные части. В отдельную миску выложить чернику, пересыпать ее сахаром и крахмалом.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом, посыпать мукой, затем выстелить на дно тесто по форме посуды, формируя бортики. Далее - выложить ягоды черники, а из второй части теста вырезать произвольные геометрические фигуры и расположить их на ягодах. Посыпать пирог сахаром и отправить в духовку. Выпекать 40 минут при 180°C.