Как приготовить воздушный пирог с малиной или бисквитный с крыжовником - узнайте в материале УНИАН.

Лето - пора, которая радует нас большим количеством разных фруктов и ягод. Это хороший повод приготовить не только варенья и компоты, а и ароматную выпечку. УНИАН собрал лучшие рецепты сдобы для ваших близких и расскажет, как приготовить простой пирог с ягодами на скорую руку.

Ранее мы говорили, как сделать вкусный пирог с вишней, даже если вы никогда ничего не пекли.

Пирог со смородиной и сметаной

мука - 270 гр;

смородина - 200 гр;

сахар - 200 гр;

сметана - 160 гр;

яйца - 3 шт;

разрыхлитель - 1 ст.л;

растительное масло - 1 ч.л;

соль - щепотка.

Разогреть духовку до 180°C. Соединить муку, соль и разрыхлитель, перемешать, а затем просеять через сито. В отдельную посуду вбить яйца, добавить сахар, взбить миксером до образования белой воздушной массы. Следом добавить сметану и вмешать ее в яично-сахарную массу. Туда же высыпать муку и быстро перемешать.

Смородину вымыть, обсушить, форму для выпечки смазать растительным маслом, вылить половину теста, высыпать ягоды, а сверху снова залить тестом и положить ягоды. Выпекать пирог в духовке 40 минут при 180°C.

Воздушный пирог с малиной

мука - 320 гр;

малина - 200 гр;

сметана - 220 гр;

сахар - 200 гр;

растительное масло - 100 гр;

яйца - 2 шт;

разрыхлитель - 10 гр;

ванилин - щепотка.

Разогреть духовку до 180°C. Соединить муку с разрыхлителем, перемешать и просеять. В отдельной посуде взбить яйца с ванилином и сахаром, затем добавить сметану, снова взбить массу и, добавив растительное масло, повторить процедуру. Соединить эту смесь с мукой и разрыхлителем, тщательно перемешать и вылить 1\3 теста в форму для выпечки, смазанную маслом.

Выложить часть ягод, снова залить тестом и так повторять, пока не кончатся ингредиенты. Выпекать пирог в духовке 60 минут при 180°C

Песочный пирог с крыжовником

мука - 600-620 гр;

яйца - 2 шт;

масло сливочное - 200 гр;

сахар - 200 гр;

соль - щепотка;

сода - 0.5 ч.л;

крыжовник - 250 гр;

крахмал - 1 ст.л.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким, затем выложить его в емкость, добавить сахар и взбить венчиком. По одному вбить яйца и взбивать после каждого. Всыпать соль и соду, просеять 300 гр муки и, добавляя ее частями, тщательно вымешать тесто. В конце разрезать его на две части, одну обернуть пленкой и убрать в морозилку, вторую также обернуть пленкой, но спрятать в холодильник.

Достать тесто из холодильника, раскатать его по форме для выпечки. Крыжовник посыпать крахмалом и выложить на тесто, затем достать тесто из морозилки и натереть на терке сверху на крыжовник. Выпекать пирог в духовке 40 минут при 180°C.

Воздушный пирог с черникой

мука - 230 гр;

яйца - 1 шт;

сахар - 100 гр;

масло растительное - 60 гр;

разрыхлитель - на кончике ножа;

соль - щепотка;

черника - 500 гр;

крахмал - 0, 5 ч.л

Яйца разбить в миску, добавить сахар, соль и взбить миксером до образования воздушной массы. Влить растительное масло, перемешать. В отдельную емкость просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать. Соединить жидкую и сухую части теста, тщательно вымешать до однородности. Готовое тесто разделить на две неравные части. В отдельную миску выложить чернику, пересыпать ее сахаром и крахмалом.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, посыпать мукой, затем выстелить на дно тесто по форме посуды, формируя бортики. Далее - выложить ягоды черники, а из второй части теста вырезать произвольные геометрические фигуры и расположить их на ягодах. Посыпать пирог сахаром и отправить в духовку. Выпекать 40 минут при 180°C.

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