Как сделать сметанный пирог с вишней в духовке или восхитительный американский десерт - узнайте в материале УНИАН.

Вишня - сочная и спелая ягода, из которой можно приготовить разнообразные кулинарные шедевры. Одним из самых популярных считается выпечка - сладкие и красивые пироги однозначно порадуют ваших близких. Читайте статью, чтобы узнать, как приготовить американский пирог с вишней или другие, не менее вкусные, сдобные блюда.

Ранее мы говорили о том, как варится компот из вишни-пятиминутка и другие вариации этого напитка.

Американский пирог с вишней

Мука - 2.5 стакана

Сливочное масло - 200 гр

Сахар - 2 ст.л

Вода (ледяная) - 3 ст.л

Вишня - 1 кг

Сахар - 1 стакан

Кукурузный крахмал - 3 ст.л

Лимонный сок - 1 ст.л

Ванильный сахар - 1 ч.л

Муку просеять в миску, добавить соль, сахар и размешать. Холодное сливочное масло разрезать ножом на кубики, добавить к муке и превратить в крошку. Постепенно вливая ледяную воду, замешивать тесто. Скатать его в шар, разделить на две части, завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 1 час.

Вишню промыть, убрать косточки, засыпать сахаром и сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 30 минут, чтобы избавиться от лишнего сока. Достать тесто из холодильнике, один "шар" раскатать и выложить в форму, проткнув вилкой несколько раз.

Слить сок с вишен, добавить к ягодам крахмал и перемешать. Выложить начинку для пирога на тесто, маленький "колобок" раскатать и нарезать полосками. Выложить их крест-накрест поверх начинки, посыпать ванильным сахаром. Выпекать в духовке 40-50 минут при температуре 200°C.

Пирог с вишней на сметане

Для теста:

Вишня (без косточек) - 500-700 г

Масло сливочное (размягченное) - 180 г

Сметана - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 150 г (200 г для сладкого теста)

Мука пшеничная - +/-500 г

Соль - 0,5 ч. л

Разрыхлитель - 10 г

Для сметанной заливки:

Сметана - 400-500 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 100 г (по вкусу)

Ванильный сахар - 1 ч. л

Крахмал - 40 г

Размягченное масло взбить миксером вместе с сахаром, добавить яйца и сметану, а затем перемешать. Частями всыпать муку, соль и разрыхлитель, перемешивать тесто ложкой. Вымесить его руками, скатать в шар, обернуть пленкой и убрать в холодильник на 1 час.

Сметану, крахмал, яйца, сахар и (по желанию) ванильный сахар венчиком перемешать до однородности. Дно формы застелить пергаментом, выложить тесто, сформировав бортики. Вылить на тесто сметанную заливку и выложить ягоды. Выпекать пирог 50-60 минут при температуре 180°C.

Польский тертый пирог с вишней

Для теста:

Мука - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 100 г

Масло сливочное (замороженное) - 180 г

Молоко (холодное) - 3-4 ст. л

Сахар ванильный - 1 ст. л

Разрыхлитель - 1 ч. л

Соль - 1/2 ч. л

Для начинки:

Вишня (замороженная или свежая) - 500 г

Крахмал - 2 ст. л

Сахар (по желанию) - по вкусу

В просеянную муку добавить соль, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешать. На крупной терке прямо в муку натереть замороженное сливочное масло. Руками перетереть муку с маслом в крошку, добавить яйцо. Постепенно, по одной столовой ложке, вливать холодное молоко. Собрать тесто в ком и поделить на две части. Каждую из них завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час.

Духовку разогреть до 200°C, вишню промыть и перемешать с крахмалом, по желанию можно добавить сахар. По истечение времени достать тесто из холодильника, раскатать его через пленку или между двумя листами пергамента. Первый лист выложить на противень, сверху высыпать начинку. Второй лист натереть на крупной терке и посыпать пирог. Выпекать десерт в духовке 30 минут при 200°C.

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