Кабачки - это овощ, который незаслуженно многие обходят стороной из-за его низкой цены и высокой урожайности. О том, как приготовить ресторанное блюдо за считанные минуты - читайте в материале.

Кабачки - это самый простой и неприхотливый овощ, из которого можно приготовит все, что вашей душе угодно. Овощные супы, рагу, оладушки, икра, соленья - это далеко не полный список блюд в основе которых лежит именно кабачок.

Мы расскажем вам, чем хороша закуска из кабачков и как ее правильно готовить.

Быстрая закуска из кабачков

Для приготовления вам понадобятся:

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Кабачки - 500 гр.

Лук репчатый - 200 гр.

Укроп - 50 гр.

Лук зеленый - 50 гр.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец черный горошком - 3-4 шт.

Перец душистый - 3 шт.

Растительное масло - 3-4 ст. ложки.

Сахар - 3 ст. ложки.

Соль 2 ч. ложки.

Уксус - 3 ст. ложки.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на час. Кабачки маринуются очень быстро, однако учтите, что чем дольше блюдо будет стоять в холодильнике, тем вкуснее и ароматнее оно получится.

Закуска из кабачков с чесноком на скорую руку

Для приготовления вам понадобятся:

Кабачки - 300 гр.

Растительное масло - 3-4 ст. ложки.

Мука - 2-3 ст. ложки

Соль 2 ч. ложки.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Майонез - 100 гр.

Кабачки моем, нарезаем тонким кружочком и обжариваем в муке до золотистой корочки. На блюдо выкладываем слой кабачков. Обильно смазываем их чесноком, пропущенным через пресс, наносим слой майонеза и посыпаем все свежей зеленью. Поверх укропа выкладываем второй слой кабачков и повторяем все слои. Блюдо можно подавать как сразу после приготовления, так и дав ему настояться в холодильнике несколько часов.

Пикантная закуска из кабачков с сыром

Для приготовления вам понадобятся:

Кабачки - 300 гр.

Растительное масло - 3-4 ст. ложки.

Твердый сыр - 300 гр.

Острый перец - 1 шт.

Помидор - 200 гр.

Соль - 2 ч. ложки.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Майонез - 100 гр.

Лук репчатый - 150 гр.

Кабачки моем, нарезаем кружочками и выкладываем в один слой на противень, смазанный растительным маслом. Обильно солим и перчим овощ. Репчатый лук и помидоры нарезаем кольцами. На каждый кусочек кабачка выкладываем колечко репчатого лука и дольку помидора. Обильно смазываем помидор майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Посыпаем блюдо натертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут.

Острая закуска из кабачков в томатном соусе

Для приготовления вам понадобятся:

Кабачки - 500 гр.

Кетчуп "Чили" - 200 гр.

Лук репчатый - 200 гр.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец черный горошком - 3-4 шт.

Перец душистый - 3 шт.

Растительное масло - 3-4 ст. ложки.

Сахар - 3 ст. ложки.

Соль 2 ч. ложки.

Уксус - 3 ст. ложки.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Учтите, что кетчуп "Чили" достаточно острый, поэтому если вы готовите блюдо впервые, будьте осторожны с пропорциями и постарайтесь не нарушать их.

Закуска из кабачков на праздничный стол за 20 минут

Для приготовления вам понадобятся:

Кабачки - 300 гр.

Растительное масло - 3-4 ст. ложки.

Творог - 200 гр.

Укроп - 50 гр.

Сметана - 100 гр.

Мука - 2-3 ст. ложки.

Соль - 2 ч. ложки.

Копченая паприка - 2 ч. ложки

Чеснок - 3-4 зубчика.

Это самая простая закуска из кабачков, рецепт которой наверняка украсит ваш праздничный стол. Кабачки моем, нарезаем вдоль на тонкие пластины и обжариваем в муке до золотистой корочки. Творог смешиваем с пропущенным через пресс чесноком. Добавляем к творогу копченую паприку, сметану, измельченный укроп и все хорошо перемешиваем. На остывшие полоски кабачком выкладываем чайную ложку творожной начинки и сворачиваем рулетик. Если кабачки будут разворачиваться, можно закрепить их зубочистками. Убираем блюдо в холодильник на 20-30 минут и подаем к столу.

Острая закуска из кабачков с помидорами

Для приготовления вам понадобятся:

Помидоры "сливка" - 1 кг.

Кабачки - 1 кг.

Перец болгарский - 300 гр.

Репчатый лук - 200 гр.

Чеснок - 5-6 зубчиков.

Перец "чили" - 1 шт.

Лавровый лист - 2-3 шт.

Перец черный горошком - 4-5 шт.

Перец черный душистый - 3-4 шт.

Вода - 1,5 л.

Уксус - 150 мл.

Сахар - 15 ч. ложек

Соль - 5 ч. ложек

Кабачки нарезаем кольцами или дольками. Помидоры нарезаем на половинки, речатый лук режем кольцами. Болгарский перец чистим и нарезаем соломкой. Все овощи выкладываем в миску или судочек.

Добавляем мелко нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и уксус. Доводим раствор до кипения и заливаем им овощи. Оставляем закуску на столе до остывания маринада и убираем в холодильник.

Закуска из кабачков по-корейски

Для приготовления вам понадобятся

Кабачок - 500 гр.

Репчатый лук - 200 гр.

Морковь - 200 гр.

Перец молотый - 1 ч. ложка.

Уксус - 50 мл.

Растительное масло - 50 мл.

Чеснок - 3-4 зубчика

Кабачок и морковь моем чистим и натираем на терке для овощей по-корейски. Лук нарезаем тонкими кольцами или полукольцами. Овощи складываем в миску, добавляем оставшиеся ингредиенты, тщательно перемешиваем закуску и убирем в холодильник на ночь.

Раньше мы писали о том, как приготовить кабачковые котлеты в духовке и на сковороде.

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