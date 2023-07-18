Закуска из кабачков с помидорами и другими ингредиентами - рецепты / фото ua.depositphotos.com

Кабачки - это самый простой и неприхотливый овощ, из которого можно приготовит все, что вашей душе угодно. Овощные супы, рагу, оладушки, икра, соленья - это далеко не полный список блюд в основе которых лежит именно кабачок.

Мы расскажем вам, чем хороша закуска из кабачков и как ее правильно готовить.

Быстрая закуска из кабачков

Для приготовления вам понадобятся:

Видео дня
  • Кабачки - 500 гр.
  • Лук репчатый - 200 гр.
  • Укроп - 50 гр.
  • Лук зеленый - 50 гр.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Перец черный горошком - 3-4 шт.
  • Перец душистый - 3 шт.
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
  • Сахар - 3 ст. ложки.
  • Соль 2 ч. ложки.
  • Уксус - 3 ст. ложки.
  • Чеснок - 3-4 зубчика.

Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на час. Кабачки маринуются очень быстро, однако учтите, что чем дольше блюдо будет стоять в холодильнике, тем вкуснее и ароматнее оно получится.

Закуска из кабачков с чесноком на скорую руку

Для приготовления вам понадобятся:

  • Кабачки - 300 гр.
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
  • Мука - 2-3 ст. ложки
  • Соль 2 ч. ложки.
  • Чеснок - 3-4 зубчика.
  • Майонез - 100 гр.

Кабачки моем, нарезаем тонким кружочком и обжариваем в муке до золотистой корочки. На блюдо выкладываем слой кабачков. Обильно смазываем их чесноком, пропущенным через пресс, наносим слой майонеза и посыпаем все свежей зеленью. Поверх укропа выкладываем второй слой кабачков и повторяем все слои. Блюдо можно подавать как сразу после приготовления, так и дав ему настояться в холодильнике несколько часов.

Закуска из кабачков с сыром / фото depositphotos.com

Пикантная закуска из кабачков с сыром

Для приготовления вам понадобятся:

  • Кабачки - 300 гр.
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
  • Твердый сыр - 300 гр.
  • Острый перец - 1 шт.
  • Помидор - 200 гр.
  • Соль - 2 ч. ложки.
  • Чеснок - 3-4 зубчика.
  • Майонез - 100 гр.
  • Лук репчатый - 150 гр.

Кабачки моем, нарезаем кружочками и выкладываем в один слой на противень, смазанный растительным маслом. Обильно солим и перчим овощ. Репчатый лук и помидоры нарезаем кольцами. На каждый кусочек кабачка выкладываем колечко репчатого лука и дольку помидора. Обильно смазываем помидор майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Посыпаем блюдо натертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. 

Острая закуска из кабачков в томатном соусе

Для приготовления вам понадобятся:

  • Кабачки - 500 гр.
  • Кетчуп "Чили" - 200 гр.
  • Лук репчатый - 200 гр.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Перец черный горошком - 3-4 шт.
  • Перец душистый - 3 шт.
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
  • Сахар - 3 ст. ложки.
  • Соль 2 ч. ложки.
  • Уксус - 3 ст. ложки.
  • Чеснок - 3-4 зубчика.

Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Учтите, что кетчуп "Чили" достаточно острый, поэтому если вы готовите блюдо впервые, будьте осторожны с пропорциями и постарайтесь не нарушать их.

Закуска из кабачков на праздничный стол за 20 минут

Для приготовления вам понадобятся:

  • Кабачки - 300 гр.
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
  • Творог - 200 гр.
  • Укроп - 50 гр.
  • Сметана - 100 гр.
  • Мука - 2-3 ст. ложки.
  • Соль - 2 ч. ложки.
  • Копченая паприка - 2 ч. ложки
  • Чеснок - 3-4 зубчика.

Это самая простая закуска из кабачков, рецепт которой наверняка украсит ваш праздничный стол. Кабачки моем, нарезаем вдоль на тонкие пластины и обжариваем в муке до золотистой корочки. Творог смешиваем с пропущенным через пресс чесноком. Добавляем к творогу копченую паприку, сметану, измельченный укроп и все хорошо перемешиваем. На остывшие полоски кабачком выкладываем чайную ложку творожной начинки и сворачиваем рулетик. Если кабачки будут разворачиваться, можно закрепить их зубочистками. Убираем блюдо в холодильник на 20-30 минут и подаем к столу.

Закуска из кабачков по-корейски / фото depositphotos.com

Острая закуска из кабачков с помидорами

Для приготовления вам понадобятся:

  • Помидоры "сливка" - 1 кг.
  • Кабачки - 1 кг.
  • Перец болгарский - 300 гр.
  • Репчатый лук - 200 гр.
  • Чеснок - 5-6 зубчиков.
  • Перец "чили" - 1 шт.
  • Лавровый лист - 2-3 шт.
  • Перец черный горошком - 4-5 шт.
  • Перец черный душистый - 3-4 шт.
  • Вода - 1,5 л.
  • Уксус - 150 мл.
  • Сахар - 15 ч. ложек
  • Соль - 5 ч. ложек

Кабачки нарезаем кольцами или дольками. Помидоры нарезаем на половинки, речатый лук режем кольцами. Болгарский перец чистим и нарезаем соломкой. Все овощи выкладываем в миску или судочек.

Добавляем мелко нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и уксус. Доводим раствор до кипения и заливаем им овощи. Оставляем закуску на столе до остывания маринада и убираем в холодильник. 

Закуска из кабачков по-корейски 

Для приготовления вам понадобятся

  • Кабачок - 500 гр.
  • Репчатый лук - 200 гр.
  • Морковь - 200 гр.
  • Перец молотый - 1 ч. ложка.
  • Уксус - 50 мл.
  • Растительное масло - 50 мл.
  • Чеснок - 3-4 зубчика

Кабачок и морковь моем чистим и натираем на терке для овощей по-корейски. Лук нарезаем тонкими кольцами или полукольцами. Овощи складываем в миску, добавляем оставшиеся ингредиенты, тщательно перемешиваем закуску и убирем в холодильник на ночь. 

Раньше мы писали о том, как приготовить кабачковые котлеты в духовке и на сковороде.

Вас также могут заинтересовать новости: