Кабачки - это самый простой и неприхотливый овощ, из которого можно приготовит все, что вашей душе угодно. Овощные супы, рагу, оладушки, икра, соленья - это далеко не полный список блюд в основе которых лежит именно кабачок.
Мы расскажем вам, чем хороша закуска из кабачков и как ее правильно готовить.
- Быстрая закуска из кабачков
- Закуска из кабачков с чесноком на скорую руку
- Пикантная закуска из кабачков с сыром
- Острая закуска из кабачков в томатном соусе
- Закуска из кабачков на праздничный стол за 20 минут
- Закуска из кабачков по-корейски
Быстрая закуска из кабачков
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки - 500 гр.
- Лук репчатый - 200 гр.
- Укроп - 50 гр.
- Лук зеленый - 50 гр.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Перец черный горошком - 3-4 шт.
- Перец душистый - 3 шт.
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
- Сахар - 3 ст. ложки.
- Соль 2 ч. ложки.
- Уксус - 3 ст. ложки.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на час. Кабачки маринуются очень быстро, однако учтите, что чем дольше блюдо будет стоять в холодильнике, тем вкуснее и ароматнее оно получится.
Закуска из кабачков с чесноком на скорую руку
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки - 300 гр.
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
- Мука - 2-3 ст. ложки
- Соль 2 ч. ложки.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
- Майонез - 100 гр.
Кабачки моем, нарезаем тонким кружочком и обжариваем в муке до золотистой корочки. На блюдо выкладываем слой кабачков. Обильно смазываем их чесноком, пропущенным через пресс, наносим слой майонеза и посыпаем все свежей зеленью. Поверх укропа выкладываем второй слой кабачков и повторяем все слои. Блюдо можно подавать как сразу после приготовления, так и дав ему настояться в холодильнике несколько часов.
Пикантная закуска из кабачков с сыром
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки - 300 гр.
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
- Твердый сыр - 300 гр.
- Острый перец - 1 шт.
- Помидор - 200 гр.
- Соль - 2 ч. ложки.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
- Майонез - 100 гр.
- Лук репчатый - 150 гр.
Кабачки моем, нарезаем кружочками и выкладываем в один слой на противень, смазанный растительным маслом. Обильно солим и перчим овощ. Репчатый лук и помидоры нарезаем кольцами. На каждый кусочек кабачка выкладываем колечко репчатого лука и дольку помидора. Обильно смазываем помидор майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Посыпаем блюдо натертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут.
Острая закуска из кабачков в томатном соусе
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки - 500 гр.
- Кетчуп "Чили" - 200 гр.
- Лук репчатый - 200 гр.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Перец черный горошком - 3-4 шт.
- Перец душистый - 3 шт.
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
- Сахар - 3 ст. ложки.
- Соль 2 ч. ложки.
- Уксус - 3 ст. ложки.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
Кабачки моем и нарезаем тонким кружочком. Репчатый лук нарезаем кольцами. Соединяем все ингредиенты, перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Учтите, что кетчуп "Чили" достаточно острый, поэтому если вы готовите блюдо впервые, будьте осторожны с пропорциями и постарайтесь не нарушать их.
Закуска из кабачков на праздничный стол за 20 минут
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки - 300 гр.
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки.
- Творог - 200 гр.
- Укроп - 50 гр.
- Сметана - 100 гр.
- Мука - 2-3 ст. ложки.
- Соль - 2 ч. ложки.
- Копченая паприка - 2 ч. ложки
- Чеснок - 3-4 зубчика.
Это самая простая закуска из кабачков, рецепт которой наверняка украсит ваш праздничный стол. Кабачки моем, нарезаем вдоль на тонкие пластины и обжариваем в муке до золотистой корочки. Творог смешиваем с пропущенным через пресс чесноком. Добавляем к творогу копченую паприку, сметану, измельченный укроп и все хорошо перемешиваем. На остывшие полоски кабачком выкладываем чайную ложку творожной начинки и сворачиваем рулетик. Если кабачки будут разворачиваться, можно закрепить их зубочистками. Убираем блюдо в холодильник на 20-30 минут и подаем к столу.
Острая закуска из кабачков с помидорами
Для приготовления вам понадобятся:
- Помидоры "сливка" - 1 кг.
- Кабачки - 1 кг.
- Перец болгарский - 300 гр.
- Репчатый лук - 200 гр.
- Чеснок - 5-6 зубчиков.
- Перец "чили" - 1 шт.
- Лавровый лист - 2-3 шт.
- Перец черный горошком - 4-5 шт.
- Перец черный душистый - 3-4 шт.
- Вода - 1,5 л.
- Уксус - 150 мл.
- Сахар - 15 ч. ложек
- Соль - 5 ч. ложек
Кабачки нарезаем кольцами или дольками. Помидоры нарезаем на половинки, речатый лук режем кольцами. Болгарский перец чистим и нарезаем соломкой. Все овощи выкладываем в миску или судочек.
Добавляем мелко нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и уксус. Доводим раствор до кипения и заливаем им овощи. Оставляем закуску на столе до остывания маринада и убираем в холодильник.
Закуска из кабачков по-корейски
Для приготовления вам понадобятся
- Кабачок - 500 гр.
- Репчатый лук - 200 гр.
- Морковь - 200 гр.
- Перец молотый - 1 ч. ложка.
- Уксус - 50 мл.
- Растительное масло - 50 мл.
- Чеснок - 3-4 зубчика
Кабачок и морковь моем чистим и натираем на терке для овощей по-корейски. Лук нарезаем тонкими кольцами или полукольцами. Овощи складываем в миску, добавляем оставшиеся ингредиенты, тщательно перемешиваем закуску и убирем в холодильник на ночь.
Раньше мы писали о том, как приготовить кабачковые котлеты в духовке и на сковороде.