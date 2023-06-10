Сочные котлеты из кабачков получаются вкусными как на сковороде, так и в духовке.

Овощные котлеты из кабачков получаются сочные, невероятно вкусные и нисколько не уступают мясным. Впрочем, если вы не можете отказаться от мяса, то приготовьте кабачковые котлеты с фаршем, а во время поста - веганские котлеты из кабачков. Немного любимого соуса - и котлет уже нет на столе.

Котлеты из кабачков с сыром

Ингредиенты:

кабачки - 900 г;

сыр - 100 г;

яйца - 2 шт.;

репчатый лук - 1 шт.;

чеснок - 2–3 зубчика;

панировочные сухари - 100 г;

зелень - несколько веточек;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

растительное масло.

Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите, переложите в сито - пусть стечет сок.

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Молодые кабачки можно не чистить, старые нужно почистить и убрать семена.

Натрите сыр на мелкой тёрке, порубите зелень, измельчите лук, пропустите чеснок через пресс. Смешайте кабачки, лук, сыр, зелень, яйца, чеснок, панировочные сухари, посолите и поперчите. Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с одной стороны, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. По желанию котлеты можно запечь в разогретой до 180°C духовке.

Кабачковые котлеты с картошкой

Эти кабачковые котлеты постные, в рецепте нет яиц - их заменяет картофельное пюре.

Ингредиенты:

кабачки - 700 г;

картофель - 400 г;

морковь - 2 шт.;

мука - 150-200 г;

укроп - несколько веточек

зеленый лук - несколько перьев;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

панировочные сухари.

Отварите картошку и сделайте из нее пюре, или используйте пюре, которое у вас осталось. Натрите кабачки на крупной терке и отожмите, морковь также натрите. Смешайте картошку, кабачки, морковь, посолите, поперчите. Добавьте измельченную зелень, муку и тщательно вымешайте.

Сделайте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле или запеките в разогретой до 180°C духовке до готовности.

Кабачковые котлеты с фаршем

Ингредиенты:

кабачки - 300 г;

фарш - 300 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу.

Натрите кабачки с помощью крупной терки и отожмите из них сок. Соедините с фаршем, яйцом, мукой, посолите, поперчите и перемешайте.

Сформируйте котлеты, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут. Или обжарьте котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом.

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