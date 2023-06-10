Овощные котлеты из кабачков получаются сочные, невероятно вкусные и нисколько не уступают мясным. Впрочем, если вы не можете отказаться от мяса, то приготовьте кабачковые котлеты с фаршем, а во время поста - веганские котлеты из кабачков. Немного любимого соуса - и котлет уже нет на столе.
Котлеты из кабачков с сыром
Ингредиенты:
- кабачки - 900 г;
- сыр - 100 г;
- яйца - 2 шт.;
- репчатый лук - 1 шт.;
- чеснок - 2–3 зубчика;
- панировочные сухари - 100 г;
- зелень - несколько веточек;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу;
- растительное масло.
Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите, переложите в сито - пусть стечет сок.
Молодые кабачки можно не чистить, старые нужно почистить и убрать семена.
Натрите сыр на мелкой тёрке, порубите зелень, измельчите лук, пропустите чеснок через пресс. Смешайте кабачки, лук, сыр, зелень, яйца, чеснок, панировочные сухари, посолите и поперчите. Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с одной стороны, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. По желанию котлеты можно запечь в разогретой до 180°C духовке.
Кабачковые котлеты с картошкой
Эти кабачковые котлеты постные, в рецепте нет яиц - их заменяет картофельное пюре.
Ингредиенты:
- кабачки - 700 г;
- картофель - 400 г;
- морковь - 2 шт.;
- мука - 150-200 г;
укроп - несколько веточек
зеленый лук - несколько перьев;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу;
- панировочные сухари.
Отварите картошку и сделайте из нее пюре, или используйте пюре, которое у вас осталось. Натрите кабачки на крупной терке и отожмите, морковь также натрите. Смешайте картошку, кабачки, морковь, посолите, поперчите. Добавьте измельченную зелень, муку и тщательно вымешайте.
Сделайте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле или запеките в разогретой до 180°C духовке до готовности.
Кабачковые котлеты с фаршем
Ингредиенты:
- кабачки - 300 г;
- фарш - 300 г;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 3 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу.
Натрите кабачки с помощью крупной терки и отожмите из них сок. Соедините с фаршем, яйцом, мукой, посолите, поперчите и перемешайте.
Сформируйте котлеты, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут. Или обжарьте котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом.
Ранее мы рассказывали, как приготовить хрустщие и сочные драники, которые не разваливаются.