Депутат ОПЗЖ, она же – экс-министр социальной политики времен Януковича Наталья Королевская, согласно декларации, арендует два участка в Луганской области и имеет там собственный офис.
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Единственное место, где, согласно декларации, проживает Королевская, - это квартира ее мужа, также нардепа от ОПЗЖ – Юрия Солода.
Однако журналисты программы "Гроші" выяснили, что Королевская проживает не в квартире, а, скорее всего, в коттедже в с. Лесники под Киевом.
На территории более чем гектара есть два искусственных озера, открытый бассейн и особняк более чем в 600 квадратных метров. Также там есть дом для прислуги, дом охраны, бассейн или баня и несколько беседок для отдыха.
По словам Королевской, дом в Лесниках принадлежит ее родителям, поэтому она его не декларировала.
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