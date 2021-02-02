На территории огромного поместья под Киевом есть несколько искусственных озер, беседки для отдыха и открытый бассейн.

Депутат ОПЗЖ, она же – экс-министр социальной политики времен Януковича Наталья Королевская, согласно декларации, арендует два участка в Луганской области и имеет там собственный офис.

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Единственное место, где, согласно декларации, проживает Королевская, - это квартира ее мужа, также нардепа от ОПЗЖ – Юрия Солода.

Однако журналисты программы "Гроші" выяснили, что Королевская проживает не в квартире, а, скорее всего, в коттедже в с. Лесники под Киевом.

На территории более чем гектара есть два искусственных озера, открытый бассейн и особняк более чем в 600 квадратных метров. Также там есть дом для прислуги, дом охраны, бассейн или баня и несколько беседок для отдыха.

По словам Королевской, дом в Лесниках принадлежит ее родителям, поэтому она его не декларировала.

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Автор: УНИАН