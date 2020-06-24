Журналисты проанализировали, какие последствия может иметь отставка Авакова

Главу МВД «называют самым опытным и влиятельным министром», который работает уже со вторым президентом и четвертым премьером.

Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова несёт угрозу правопорядку на улицах украинских городов и может обернутся послаблением позиций президента Владимира Зеленского. Речь об этом идёт в статье «Незаменимый Аваков. Почему глава МВД – главная опора Зеленского», опубликованной в издании Gazeta.ua.

«Заменить этого политического тяжеловеса, как выразился о нем премьер-министр, некем. Кроме того, смена главы МВД резко ударит именно по президенту, ведь в нынешнем положении Аваков – единственная опора Зеленского. Последние события в стране показывают, что действующий министр не только влияет на политическую ситуацию в Украине, но и принимает реальные меры для решения проблем, которые находятся в пределах его компетенции. Как это было в ситуации с эпидемией коронавируса, подтоплениями на Западе страны, так и в случае во взрывом в столичной многоэтажке», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что главу МВД «называют самым опытным и влиятельным министром», который работает уже со вторым президентом и четвертым премьером (подряд).

«Глядя на то, что происходит в Кабминине сегодня, складывается ощущение, что у правительства действительно нет чёткого плана, и почти никто из них не хочет нести ответственность за жизни людей и за ситуацию в стране. Однако, в противовес «прозаседавшимся» Аваков всегда молниеносно реагирует на события. И он всегда в эпицентре проблемы, чтобы объективно оценить последствия произошедшего и лично проконтролировать ход спасательных работ», - подчёркивает автор.

В статье также отмечается, что цель мощной информационной компании за отставку главы МВД – дестабилизация ситуации в стране и послабление позиций представителей власти.

«Однако очередную «мягкотелую марионетку» в правительстве не вытянет ни президент, ни государство в целом, тем более - во главе МВД. Ведь твёрдость почвы под ногами президента обеспечивает, по сути, именно это Министерство под управлением Авакова. И радикалам и националистам сейчас способен противостоять только глава МВД, чем он и занимается - один. А неопытного новичка, каких за последний год с таким энтузиазмом набирали в правительство, они сожрут в считаные дни. Что дальше? Хаос и беспредел», - подчёркивает автор публикации.

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