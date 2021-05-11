Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили владеет элитным особняком под Киевом.
Об этом сообщают журналисты программы "Викриття".
Поместье политика находится в селе Лесники - в 23 километрах от столицы по Новообуховской трассе. Возле особняка Саакашвили построил небольшой дом, в котором, как предполагают журналисты, проживает его мама Аласания. В Лесниках на нее оформлены также несколько участков. Другие – на самого политика. Всего у них территория на 18 соток стоимостью около одного миллиона гривень.
У центрального входа на территорию особняка Саакашвили развеваются флаги Грузии, Украины и Евросоюза. А у калитки время от времени появляются горы строительного мусора.
Как отмечают журналисты, он еще обустраивает свой двор зеленой лужайкой, зоной отдыха и беседкой в виде украинской традиционного домика с соломенной крышей.
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