У нардепа заметили несколько автомобилей, но он отрицал сначала, что был за рулем.

Бывший нардеп от "Слуги народа" и исключенный из партии Дмитрия Разумкова за дебош в Одессе Артем Дмитрук - любитель хороших авто.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

Расследователи напомнили, что в прошлом году Дмитрук демонстративно приехал в Раду на старой "копейке" (ВАЗ-2101), но это идет в разрез с тем, какими авто он пользуется на самом деле.

Так, журналисты заметили у него кроссовер Hyundai Santa Fe 3-го поколения, цена которого на вторичном рынке стартует от 400 тыс. грн. Также Дмитрук был замечен на мотоциклах, на Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis и Mercedes Benz G55.

"Большинства из перечисленного у нардепа Дмитрука не было, и когда мы спросили нардепа об этом автопарке, он почему - то вообще начал опровергать, что ездит за рулем авто в видео из собственных "сторис", - говорят журналисты.

Но после выхода материала Bihus.info нардеп признал, что использует Transporter, Genesis и "гелик". И сказал, что все это принадлежит друзьям, а они просто дают ему покататься.

Смотрите видео с 15:38 до 17:15

"А еще потом задекларировал приобретение Hyundai Genesis", — подытожили журналисты.

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Напомним, 25 января в мэрии Одессы произошли стычки между муниципальной охраной, Артемом Дмитруком и его помощниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии горсовета. По данным полиции, пострадали трое охранников.

После этого внефракционный нардеп приостановил работу в объединении "Умная политика" бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова.

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