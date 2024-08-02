В Китае заявляют, что необходимо срочно "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".

В Китае заявили, что на их с Бразилией "мирный план" положительно отреагировали более 110 стран.

Во время визита в Бразилию спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с советниками президента и заместителем министра иностранных дел "украинский кризис", сообщают в китайском МИД. По его словам, необходимо срочно "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".

"Китай и Бразилия совместно выпустили "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и дальше укреплять связь и координацию с Бразилией и совместно содействовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине", - говорится в заявлении. Видео дня

"Мирный план" Китая и Бразилии

Этой весной китайская и бразильская стороны согласовали свой план урегулирования войны в Украине, он состоит из шести пунктов.

Так, страны предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры – единственно возможный выход. Также они выступают за увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными.

Согласно плану, необходимо противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, а также поддерживать международное сотрудничество в сфере энергетики, финансов, торговли и т.д.

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