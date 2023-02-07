Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада назначила Василия Малюка на должность главы СБУ. Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
"За" соответствующее постановление проголосовали 324 депутата. Как сообщает Железняк, на голосовании присутствовал президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генпрокурор.
В своем выступлении Зеленский призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. "Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его (В.Малюка) назначение вполне оправданным", — сказал глава государства.
Малюк, в свою очередь, пообещал бороться с коллаборантами на всех уровнях.
Голосование за назначение Малюка по фракциям
- СН - 226
- ЕС - 0
- Батькивщина - 18
- Платформа за жизнь и мир - 19
- За майбутнє - 12
- Голос - 0
- Доверие - 15
- Восстановление Украины - 17
- Внефракционные - 17
Увольнение главы СБУ
В июле 2022 года Иван Баканов был уволен с должности председателя Службы безопасности Украины.
18 июля Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка временным исполняющим обязанности главы ведомства, он был и.о. до сих пор.
6 февраля 2023 года Зеленский предложил Верховной Раде Украины поддержать кандидатуру Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины.