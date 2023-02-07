Его назначение поддержали 324 депутата.

Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада назначила Василия Малюка на должность главы СБУ. Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

"За" соответствующее постановление проголосовали 324 депутата. Как сообщает Железняк, на голосовании присутствовал президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генпрокурор.

В своем выступлении Зеленский призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. "Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его (В.Малюка) назначение вполне оправданным", — сказал глава государства.

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Малюк, в свою очередь, пообещал бороться с коллаборантами на всех уровнях.

Голосование за назначение Малюка по фракциям

СН - 226

ЕС - 0

Батькивщина - 18

Платформа за жизнь и мир - 19

За майбутнє - 12

Голос - 0

Доверие - 15

Восстановление Украины - 17

Внефракционные - 17

Увольнение главы СБУ

В июле 2022 года Иван Баканов был уволен с должности председателя Службы безопасности Украины.

18 июля Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка временным исполняющим обязанности главы ведомства, он был и.о. до сих пор.

6 февраля 2023 года Зеленский предложил Верховной Раде Украины поддержать кандидатуру Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины.

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