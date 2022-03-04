Зеленский находится в Киеве, "управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнёрами и регулярно вживую даёт интервью журналистам".

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве, информация о том, что он якобы покинул Киев, является очередным фейком.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очередной фейк. Казалось бы, сколько можно. Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически", - отметил Подоляк.

По его словам, на этот раз враньё распространил субъект, занимающий должность "спикера российского парламента".

"Ну если господин Володин в очередной раз решил показать себе большим знатоком инсайд, позволим ему в очередной раз прикрепить на себя соответствующую табличку большого лжеца. Но мы в Украине придерживаемся всё-таки правдивой информационной концепции, согласно которой президент на рабочем месте. Равно как и многие прочие те, кто занимается управлением государством. Думаю, было бы правильно, чтобы господин Володин, наконец-то, получил доступ к объективной информации и перестал увлекаться мифами, сказками и анекдотами. А научившись пользоваться информацией, он возможно перестанет делать громкие, но абсолютно лживые заявления", - сказал советник руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул, что Зеленский находится в Киеве, "управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнёрами и регулярно вживую даёт интервью журналистам".

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