Президент ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, МОУ и структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, "которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое решение об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это решение президента является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны и в секторе безопасности.

Отмечается, что Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней на сто процентов выполнять задачи, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - заявил президент.

Он отметил необходимость активизации работы как в Минобороны, так и в ВСУ.

Глава государства призвал не рассматривать ротации или замену руководителей "как нечто невероятное".

"Если есть потребность изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, МОУ и структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, "которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины".

"Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил более качественного взаимодействия и более четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", - подытожил президент.

Увольнение Хомчака: что известно

Сегодня, 27 июля, на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил об увольнении Хомчака и назначении на его должность командующего войсками оперативного командования "Пивнич" Валерия Залужного.

Хомчак перейдет на должность первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Соответственно, с этой должности уволен действующий заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

Автор: Антонина Доломанжи