Президент освободил от исполнения обязанностей председателя комиссии бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Президент Владимир Зеленский назначил председателем комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину и утвердил новый состав этой комиссии.

Соответствующий указ главы государства №370/2020 от 1 сентября размещен на сайте президента.

«Назначить председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей Вадима Пристайко», - говорится в документе.

Согласно утвержденному указу в состав комиссии вошли еще 40 чиновников.

Биография Ольги Стефанишиной

Родилась 29 октября 1985 года. Имеет два высших образования.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка). Через 8 лет окончила Одесский национальный университет, получив квалификацию специалиста по финансам и кредиту.

Имеет пятый ранг госслужащего, награждена Почетной грамотой Кабмина.

Ольга Стефанишина-карьера

С 2006 по 2007 год занималась частной юридической практикой. Далее работала в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства на должности специалиста-руководителя отдела по вопросам правового обеспечения европейской интеграции (2007-2010 годы). С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме.

4 июня назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, заменив Вадима Пристайко.

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Авторы: Константин Гончаров, Екатерина Лиманская