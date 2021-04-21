По словам главы государства, украинцам сегодня нужно быть бдительными, но не нужно бояться.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к войне, но не прекратит бороться за мир на Донбассе дипломатическим путем.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о призыве резервистов без объявления мобилизацииОб этом говорится в его видеообращении, опубликованном 20 апреля поздно вечером.

«Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это обучением. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все предпосылки для эскалации. Логично ли это? Нет. Но неожиданно ли это? Нет. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет», - заявил он.

Однако, по словам президента, Украина не хочет войны, но к ней готова.

«Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, гражданам необходимо осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции.

«Стоит трижды подумать, нужно ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, «надежным» источникам СМИ, «инсайдам» анонимных Telegram-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые имеют знакомых в Минобороны и по секрету поделились секретной информацией? А главное – нужно ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса?» - подчеркнул он.

По словам главы государства, украинцам сегодня нужно быть бдительными, но не нужно бояться.

«Ибо Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014. Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело», - подчеркнул он.

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Константин Гончаров