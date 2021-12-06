Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников после видеозвонка с Путиным.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет после разговора Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации агентства, 6 декабря запланирован разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и Зеленского. Байден планирует поговорить с украинским лидером в ближайшие дни, то есть после видеоконференции з Путиным

В то же время Independent со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет, что разговор Байдена и Зеленского состоится перед видеоконференцией с Путиным.

Читайте такжеВ Кремле допустили восстановление формата консультаций по Донбассу между РФ и СШАЧиновник отметил, что Байден планирует во время разговора с Путиным выразить "глубокую обеспокоенность" США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы", в частности "стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана".

"Президент проведет переговоры так же как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы сделать по сдерживанию и дипломатии", — сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина состоятся 7 декабря. Главной темой разговора станет Украина.

3 декабря президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Кроме того, Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что конфликт, развязанный РФ на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Марта Гичко